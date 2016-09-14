مخترع گچسارانی زغال سبز بدون چوب تولید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این مخترع گچسارانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اختراع زغال سبز بدون چوب برای اولین بار در دنیا به ثبت رسیده است.

رضا کیانی افزود: اکنون این اختراع در مرحله تجاری‌سازی قرار دارد و گواهی ثبت اختراع نیز در ردیف اختراعات بین المللی سطح بالا قرار گرفته است.

وی بیان کرد: این زغال سبز در صنایع مختلفی همچون پتروشیمی، صنایع تصفیه آب، تصفیه فاضلاب و پساب‌های صنعتی، صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی و سلولزی کاربردهای فراوانی دارد.

کیانی تصریح کرد: این نوع زغال همچنین برای منبع انرژی گرمایی و سوخت پاک نیز کاربر دارد.