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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

در کهگیلویه و بویراحمد؛

مخترع گچسارانی زغال سبز بدون چوب تولید کرد

مخترع گچسارانی زغال سبز بدون چوب تولید کرد

گچساران- مخترع گچسارانی، زغال سبز بدون چوب تولید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مخترع گچسارانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اختراع زغال سبز بدون چوب برای اولین بار در دنیا به ثبت رسیده است.

رضا کیانی افزود: اکنون این اختراع در مرحله تجاری‌سازی قرار دارد و  گواهی ثبت اختراع نیز در ردیف اختراعات بین المللی سطح بالا قرار گرفته است.

وی بیان کرد: این زغال سبز در صنایع مختلفی همچون پتروشیمی، صنایع تصفیه آب، تصفیه فاضلاب و پساب‌های صنعتی، صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی و سلولزی کاربردهای فراوانی دارد.

کیانی تصریح کرد: این نوع زغال همچنین برای منبع انرژی گرمایی و سوخت پاک نیز کاربر دارد.

کد مطلب 3769351

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