ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، ثبت نام بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی این دانشگاه به مدت ۴۰ روز ادامه دارد و دانشجویانی که تاریخ عقد آنها از یکم مهرماه ۹۴ تا ۳۰ مهرماه ۹۵ باشد می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

حجت الاسلام وحید بلندی معاون دفتر نهاد رهبری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: دانشجویان جامانده از نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی که تاریخ عقد آنها یکم مهرماه سال ۹۳ تا ۳۰ مهرماه سال ۹۴ است در صورتی که یکی از زوجین در حال حاضر دانشجو باشد نیز می توانند در بیستمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی ثبت نام کنند.

وی افزود: همچنین در صورت اختصاص سهمیه از سوی ستاد ازدواج دانشجویی از سفر معنوی این دوره نیز استفاده خواهند کرد.

معاون دفتر نهاد رهبری دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: در مواردی که هر دو زوج دانشجو هستند تنها یکی از آنها می توانند به عنوان داوطلب اصلی اقدام به ثبت نام کند.

بلندی گفت: دانشجویان باید پس از ثبت نام، مدارک خود را برای تایید به مرکز تحصیلی خود ارائه کنند.

وی اظهار داشت: به دانشجویانی که امسال در مراسم ازدواج دانشجویی ثبت نام می کنند سه بسته آموزشی ارائه خواهد شد.