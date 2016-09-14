دریاچه‌ ارومیه‌ از بی تدبیری ها خشکیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور در نشست خبری در حاشیه چهارمین جشنواره ملی انگور، گفت: هدف ما ایجاد شور و نشاط در جامعه است. ما در آذربایجان غربی ۱۲ هزار شهید داده ایم و بسیاری از خانواده ها داغدار جوانان خود هستند لذا یکی از تاکیدات ما برنامه های متنوع فرهنگی است که بتواند نشاط را به جامعه تزریق کند.

وی افزود: ما بر اساس سند چشم انداز و توسعه فضای سبز به کشاورزی اهمیت ویژه ای می دهیم بطوریکه کل فضای سبز ما تا سال ۹۱، ۳۰۰ هکتار بود که اکنون ۲۸۰ هکتار به آن اضافه شده است. ضمن اینکه بخش عمده ای از بوستان های خود را در نواحی کم برخوردار ایجاد کرده ایم.

حضرت پور گفت: ما جشنواره های متعددی برگزار می کنیم بطوریکه هر ساله دو جشنواره بزرگ گل و گیاه داریم. جشنواره انگور هم از جشنواره های قابل توجه استان برای معرفی ظرفیت های کشاورزی ماست.

شهردار ارومیه افزود: آذربایجان غربی ۲۸۶ تن تولید سالانه انگور دارد و ۵۴ گونه انگور در این استان کشت می شود که از این نظر جزو سه استان اول کشور هستیم.

وی با انتقاد از کاهش صادرات محصولات کشاورزی گفت: متاسفانه تنها ۲۰ هزار تن صادرات داریم و بقیه محصولات تبدیل به خشکبار، صنایع تبدیلی و مصرف داخل می شوند. در این زمینه هم قیمت مصرف از باغ تا خریدار بسیار متفاوت است.

حضرت‌پور با تاکید بر موضوع صادرات، افزود: اگر بخواهیم بازار مصرف را در دنیا پیدا کنیم، این کار من باغدار نیست و کار وزارت امور خارجه است زیرا شناخت کافی از بازار دنیا دارد.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد مردم استان از کشاروزی ارتزاق می کنند، گفت: ما از نظر درآمد در کشور جایگاه ۲۸ را داریم این در حالی است که به لحاظ وسعت و جمعیت رتبه های هشتم و نهم را داریم. نرخ بیکاری و تورم در استان ما به رغم زمین حاصلخیز بسیار بالاست اما درآمد پایین است. ما باید برای برون رفت از این مشکل راهکار داشته باشیم.

شهردار ارومیه گفت: راهبرد اول ما برای چشم انداز ۱۴۰۴ اقتصاد برخوردار است و برای رسیدن به این مهم دنبال آن هستیم که از ظرفیت های استان استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از علل اصلی ناتوانی ها عدم وجود زیرساخت هاست. ریل یکی از این زیرساخت هاست ما هنوز قطار نداریم پروازهای ما بسیار کم است هواپیما زیرساختی برای گردشگری است، به همین دلیل تمرکز ما در حوزه زیرساخت هاست. چرا نباید بین ارومیه با اربیل، وان یا دیگر شهرهای مهم پرواز وجود داشته باشد اینها دغدغه های نهفته و پنهان آذربایجان است.

شهردار ارومیه در پاسخ به پرسش مهر درباره راهکارها برای برون رفت از مشکلات مربوط به فروش محصولات کشاوزی و همچنین بحران دریاچه ارومیه گفت:تقویت انگور و ورود جدی تر به این حوزه از الزامات نجات دریاچه ارومیه است.

وی توضیح داد: انگور در سال نیاز به دو بار آبیاری دارد اما درختان هسته دار نیاز به آبیاری های متعدد دارند. کاهش آب دریاچه از سال ۷۴ آغاز شد در طول این ۲۰ سال حجم آب از ۳۰ میلیارد متر مکعب به ۳ میلیارد متر مکعب سیده است علت اصلی آن کشاورزی غیرحرفه ای است.

شهردار ارومیه گفت: متاسفانه با وجود این وضعیت می بینیم هنوز بسیاری از دستگاه ها برای نجات دریاچه افقی ندارند. دریاچه ارومیه از بی تدبیری ها خشک شده است.

وی افزود: ما با چاه های غیرمجاز و توسعه درختان هسته دار سالانه یک و نیم میلیارد متر مکعب آب دریاچه را هدر می دهیم.

حضرت‌پور گفت: نمی شود چاه ها را بست اما می شود مصرف درست را آموزش داد.

وی افزود: متاسفانه ما بی تدبیری می کنیم و گرفتار سوءمدیریت ها شده ایم، همه ما در خشک شدن دریاچه مقصریم مرگ دریاچه از سال۷۴ شروع شد اما سئوال این است که ما در این ۲۰ سال چه اقدام ویژه‌ای کردیم.