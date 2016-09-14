ممنوعیت برداشت آب در ۴ دشت ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آب منطقه ایلام، سجاد رستمی با بیان اینکه استان ایلام دارای ۱۹ دشت است، اظهارداشت: به دلیل برداشت بی رویه از سفره های آبهای زیرزمینی ، هر سال شاهد افت سطح آبهای زیر زمینی در سطح استان هستیم.

وی با اشاره به ممنوعیت برداشت آب از چهار دشت ایلام، افزود: با توجه به جوابگو نبودن ذخیره آب های زیرزمینی استان سایر دشت های استان هم ممکن است به مناطق ممنوعه تبدیل شوند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان ایلام به شناسایی تعداد ۹۶ حلقه چاه غیرمجاز در سال گذشته و سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد ۵۹ حلقه چاه به دستگاه قضایی ارجاع داده شد و بخشی از آنها نیز مربوط به قبل از سال ۸۵ است که قانونگذار تکلیفی برای آنها تعیین نکرده و این چاه ها هنوز در حال فعالیت هستند.

رستمی با تأکید بر اینکه پایین آمدن سطح آب های زیرزمینی به معنای خشک شدن مناطق پایین دست و از بین رفتن چاه ها، قنات ها و چشمه هاست، تصریح کرد: نصب کنتور آب بر چاه های کشاورزی، پرکردن چاه های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت، فرهنگ سازی، به روز نمودن سند ملی آب برای محدوده های مطالعاتی استان و به کارگیری تشکل های غیردولتی، از مهمترین راهکارها برای حفاظت از دشت های ممنوعه و کم آب است.