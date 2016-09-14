حاشیه نشست اصلاح طلبان کرمانشاه با قائم مقام وزیر کشور و استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، سفر محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور به کرمانشاه با حاشیه هایی همراه بود.

بر اساس این گزارش مقیمی که در جلسه با احزاب اصلاح طلب استان کرمانشاه شرکت کرد، شاهد انتقادات این احزاب از جمله دبیر حزب اراده ملت از استاندار کرمانشاه بود که خواستار تغییر وی شدند.

در همین راستا رازانی استاندار کرمانشاه نیز در واکنش به این انتقادات احزاب اصلاح طلب گفت: شما از من خواسته ای داشتید و چون اجابت نکردم امروز انتقاد می کنید. شما با رسانه های منتقد من هم دست هستید!

گفتنی است قائم مقام وزیر کشور نیز از عملکرد رازانی استاندار کرمانشاه حمایت کرده است.