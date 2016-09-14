برنامه نمایش آثار عباس کیارستمی در سینما تئاتر کانون

به گزارش خبرگزاری مهر، روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ فیلم‌های «نان و کوچه»، «دندان درد»، «زنگ تفریح»، «منم میتوانم» از ساعت ۱۷ الی ۱۸ و فیلم «مسافر» ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ روز ۲۴ شهریور به نمایش درمی‌آیند.

فیلم «نان و کوچه» برنده‌ جایزه‌ ویژه هیات داوران جشنواره‌ بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۴۹ است که ایده‌ آن از تقی کیارستمی است و فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی آن را هم عباس کیارستمی برعهده داشته است.

این فیلم کوتاه و بی‌کلام داستان پسرکی را روایت می‌کند که در راه خانه با سگی روبه‌رو می‌شود و برای گذشتن از آن دنبال راه چاره می‌گردد.

براساس این گزارش فیلم‌های «مشق شب» از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ و «همشهری» ساعت ۱۹ تا ۲۰ روز ۲۵ شهریور به نمایش گذاشته می‌شوند.

همچنین روز جمعه ۲۶ شهریور ماه سه فیلم‌ «خانه دوست کجاست»، «بزرگداشت روز معلم» و «راه حل یک» به ترتیب از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ و ۱۹ تا ۲۰ در سالن سینما تئاتر کانون اکران می‌شوند.