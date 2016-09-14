همکاری علمی و تبادل دستیار پزشکی میان ایران و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، ، دکتر ایرج حریرچی امروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاحیه سمپوزیوم بین المللی «ژنتیک ایران و فرانسه» در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، برگزاری این سمپوزیوم را بخشی از همکاریهای مشترک عنوان کرد و افزود: همکاری های مشترک در حوزه علوم پزشکی میان ایران و فرانسه در پی سفر وزیر بهداشت به فرانسه و انعقاد تفاهم نامه همکاری صورت گرفت.

وی اظهارداشت : ایران هم اکنون رتبه ۱۷ تولید علم در جهان و رتبه اول در میان کشورهای اسلامی را داراست و با ۷۰۰ مرکز تحقیقاتی و ۵۷ دانشگاه علوم پزشکی، ۱۲ هزار مقاله علمی در سال ۲۰۱۴ میلادی منتشر کرده است که «نانوبیوتکنولوژی ، سلولهای بنیادی، پژوهش های دارویی و بهداشتی» از جمله موضوعات مهم آنها است.

حریرچی بر اهمیت ادغام آموزش پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران تاکید کرد و این ساختار را برای فراهم کردن خدمات مبتنی بر شواهد و نوآوری اساسی دانست.

وی به اولویت سلامت در برنامه ریزی های دولت دکتر روحانی و اجرای طرح تحول سلامت اشاره کرد که مورد حمایت رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است به طوری که منجر به افزایش سهم بودجه بخش سلامت از تولید ناخالص ملی و پیامدهای مثبت دیگر همچون تامین بیمه سلامت بیش از ۱۱ میلیون از جمعیت کشور شده است.

قائم مقام وزارت بهداشت با اشاره به همکاری مشترک با مرکز بهداشتی و درمانی (Assistanat Publique- APHP) کشور فرانسه در زمینه علوم پزشکی ، گفت: برگزاری این سمپوزیوم را به عنوان اولین گام در فعالیت های مشترک با آن مرکز ، و در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ نیز فعالیت دوم در زمینه طب اورژانس اجرایی می شود که شامل همکاری های علمی و تبادل دستیاران پزشکی در حوزه طب اورژانس است.

وی همچنین موضوعات مربوط به انتقال خون ، بیماری هایی مانند سرطان و دارو را از جمله حوزه های همکاری بخش سلامت ایران با مراکز معتبر علمی و تحقیقاتی کشور فرانسه ذکر کرد.

حریرچی ابراز امیدواری کرد بخش های دانشگاهی ، خصوصی و دولتی کشور بتوانند از این همکاری های مشترک در حوزه سلامت ، بهره مند شوند.