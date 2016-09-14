اتفاقی جالب در بازیهای پارالمپیک/تامین هزینه ازدواج با شکست پدرزن

به گزارش خبرگزاری مهر٬ «آدریان کاسترو» شمشیرباز با ویلچر لهستانی توانست با غلبه بر «گرژگرز پلوتا» هم وطنش٬ مدال برنز پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ را کسب کند. نکته جالب این دیدار آنجا بود که «کاسترو» برای رسیدن به این عنوان٬ پدر نامزدش را شکست داد.

وی در این باره گفت: دختر «ژرز گرز» را چهار سال پیش در اردوی تمرینی دیدم. او در آن اردو پدرش را همراهی می کرد و همه چیز بین ما از همان زمان اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: من و «پلوتا» هر روز باهم تمرین می کنیم. قبلا هم در فینال مسابقات جهانی سال ۲۰۱۵ روبروی هم قرار گرفته ایم و او را برده ام. اما امروز قبل از مسابقه به او گفتم بازنده٬ هزینه های عروسی را پرداخت می کند.

اما قهرمان سابر روی ویلچر ۲۰۱۲ لندن اصرار دارد که «کاسترو» باید هزینه های عروسی را پرداخت کند.

«پلوتا» گفت: به هیچ عنوان موافق نیستم. من مدال برنز را از دست داده ام ولی او با برد خود پول هم می گیرد پس باید هزینه عروسی را بپردازد. او به اندازه ی کافی برای پرداخت هزینه های عروسی پول برده است.