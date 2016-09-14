برگزاری‌ انتخاباتی‌ خوب در اردیبهشت/بررسی‌ طرحهای اقتصاد مقاومتی‌

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی بعد از ظهر چهارشنبه در بدو ورود به شهرستان جیرفت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از این سفر پیگیری و بررسی روند اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: در این سفر ضمن بازدید از شهرستانهای جیرفت و قلعه گنج، جلسه اقتصاد مقاومتی تشکیل خواهد شد.

وزیر کشور از بررسی طرح‌هایی که به موانع برخورده اند خبر داد و گفت: تصمیم‌هایی که در مورد پروژه های اقتصاد مقاومتی در گذشته اتخاذ شده است مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رحمانی فضلی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میان دوره ای مجلس در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۹۶ گفت: با برنامه ریزی های انجام شده انتخابات خوبی را برگزار خواهیم کرد.

بازدید از پروژه های اقتصاد مقاومتی شهرستان قلعه گنج و حضور در جلسه تبیین طرح شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج از جمله برنامه های روز نخست سفر وزیر کشور به استان کرمان است.

وزیر کشور روز پنج شنبه به رودبار جنوب سفر و از طرح های اقتصاد مقاومتی این شهرستان بازدید می کند.

رحمانی فضلی در جلسه شورای اداری، دهیاری ها، شوراهای روستایی و شهرداری‌های شهرستان‌های جنوب کرمان که در جیرفت برگزار می شود نیز حضور خواهد یافت.