والیبالیست های قزوینی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بنیامین قهرمانی، حمید رحمانی، علیرضا مهدی، علیرضا آقا مجیدی، محمدرضا شاهسوند و سجاد غلامحسینی از استان به مرحله نخست اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان فراخوانده شدند.

نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی از ۲۷ شهریور با شرکت ۱۸۲ بازیکن طی هفت روز در سالن فدراسیون والیبال آغاز می شود.

تجلیل از کاراته کا استان

در مراسمی با حضور مدیر کل و خانواده ورزش استان از علی اصغر آسیابری دارنده نشان های طلا و نقره مسابقات بین المللی سوئیس تجلیل شد.

علی اصغرآسیابری ملی پوش استان، در جریان مسابقات مسترز سوییس موفق به کسب طلای منهای ۷۵ و نقره وزن آزاد شد.

والیبالیست های استان در ترکیب نهایی تیم ملی ب

علی رضا بهبودی، محمد رضا موذن و رحمان داودی از استان قزوین با نظر ناصر شهنازی، سرمربی تیم ملی ب والیبال برای حضور در جام کنفدراسیون آسیا در ترکیب نهایی قرار گرفتند.

تیم ملی پس از حذف دو بازیکن راهی تایلند خواهند شد.

درخشش کاراته کاهای استان در رقابت های شوتوکان

در دهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شوتوکان JSKA با کسب ۸۹ مدال راس نمایندگان استان به پایان رسید.

تیم استان با ۷۰ ورزشکار در این رقابت ها که در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان شرکت داشت.

این مسابقات با شرکت ۸۰۰ کاراته کا از ۲۱ استان در استان اصفهان شهرستان نجف آباد برگزار شد.