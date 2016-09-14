بانوان فرهیخته فرهنگ دینی باید بر اساس راهبرد های رهبری حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان، حجت‌الاسلام ولی الله مصائبی در جلسه اتاق فکر جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگ دینی استان زنجان بر الزام توجه بانوان فرهیخته به نظرات رهبری در حوزه فرهنگ دینی بانوان تاکید کردند.

وی گفت: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مطالبات خودشان در قالب های مختلف و با اولویت بندی ارائه نمودند و جمعیت بایستی بر اساس نظام فکری خود که ارزشی و تعهدی است مطالبات رهبری را در الویت امور خود مد نظر داشته باشند.

مصائبی ادامه داد: جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگ دینی استان با شناسائی نیروهای کارآمد برنامه توانمند سازی و هم افزائی برای اعضاء مد نظر داشته باشد و با برگزاری آموزشهای مهارت افزائی با تنوع بخشی برنامه های جمعیت، با تامین زیر ساخت هایی، پایگاه های اطلاع‌رسانی درحوزه فرهنگ بانوان را در فضای مجازی ایجاد نمایند و با تعهد آفرینی و انگیزه سازی، زمینه های رقابت در حوزه های فرهنگی دینی را در درون برون جمعیت فراهم کنند.

معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در پایان سخنان خود در این جلسه گفت: جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگ دینی استان باسوق دادن فعالیت های اعضاء به کارهای پژوهشی در فضای علمی با احصاء نیازها، فرصتها و تهدیدها به تولیدات علمی فرهنگ دینی بپردازد.