شهرداری تبریز ۸۳ برنامه ویژه دهه ولایت و امامت اجرا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، حجتالاسلام احمد حمیدی در نشست خبری تبیین برنامههای شهرداری تبریز در دهه ولایت و امامت گفت: یکی از اقدامات مهم پیامبر بزرگ اسلام، موضوع غدیر است که متاسفانه پس از رحلت پیامبر به فراموشی سپرده شد و تنها تعداد محدودی از یاران حضرت علی (ع) پیام غدیر را حفظ کردند.
وی افزود: اگر پیام غدیر را مطرح نکنیم، پیامدهای بدی برای جهان اسلام در پی خواهد داشت، همانطور که فراموش شدن آن، حادثه عاشورا را رقم زد و خوشبختانه شیعیان و مردم وفادار مسلمان، پیام غدیر را دریافت کردهاند و خداراشکر زیر نظر ولایت فقیه، شاهد امنیت، آرامش، اتحاد و همبستگی در بین تمام مسلمانان کشور هستیم.
وی با تشریح برنامههای شهرداری تبریز در دهه ولایت و امامت اظهار داشت: تا روز عید غدیر، تمامی سازمانها و شهرداری تبریز، فضاسازی شهر را متناسب با دهه غدیر و موضوع ولایت و امامت ترتیب میدهند و پس از آن، شهر را آماده برپایی باشکوه عزاداری سرور و سالار شهیدان خواهیم کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: مجموعه شهرداری با همکاری تمام مناطق و سازمانها، برای این دهه، ۸۳ عنوان برنامه آماده کرده است که تا روز عید غدیر ادامه دارد. علاوه براین، محوریت برنامههای صداوسیمای استان نیز موضوع ولایت و امامت است.
وی اجرای برنامه نورافشانی در ۲۳ نقطه شهر، برگزاری ۱۲ جشن و جنگ شادی در سطح مناطق از جمله جشنواره نقاشی برای کودکان، جشنواره ورزشی از عید تا عید ویژه بانوان در پارکها و برنامههای اتوبوس شادی را از دیگر برنامههای شهرداری در این ایام برشمرد و گفت: همچنین ۱۴ همایش تبیینی نیز با هدف انتقال پیام غدیر برگزار خواهد شد و برنامه ریزی برای برگزاری همایش پیادهروی خانوادههای شهرداری، همایش بانوان ولایی در بوستان قرآن، آیین تجلیل از پیشکسوتان دستههای عزاداری و مراسم مذهبی نیز صورت گرفته است.
حجتالاسلام حمیدی تأکید کرد: برگزاری مسابقه کتابخوانی، مسابقه خوشنویسی با موضوع ولایت و غدیر، مسابقه حفظ جزء ۳۰ قرآن برای کودکان، مسابقه دلنوشتهای به حضرت علی (ع)، برگزاری سه عنوان نمایشگاه، برگزاری شب شعر با محوریت غدیر و اعطای هدیهای از سوی شهردار تبریز به نوزادانی که از عید قربان تا غدیر، نامشان به علی مزین میشود، از دیگر برنامههای شهرداری در این ایام است.
وی افزود: یکی از برنامههای مهم برای این دهه، برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره خادمین شهر است که در این جشنواره، ۵۰۰ نفر از کارکنان شهرداری با ۲۲۰۰ اثر در این جشنواره شرکت کردند و در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی، استعدادهای مختلفی را کشف کردهایم و در آینده، از ظرفیتهای آنان استفاده خواهیم کرد و برای تجلیل از سالمندان شهر در سالروز جهانی بزرگداشت سالمندان نیز برنامه نمادینی برگزار میکنیم تا فرهنگ ارج نهادن به سالمندان را رواج دهیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز با اشاره به اینکه بیشتر برنامههای این معاونت، محلهمحور است، گفت: بیشترین تمرکز در برنامهریزیهای ما، روی محتوا است و به دنبال انجام کارهای ویترینی و نمایشی نیستیم و بالای ۷۰ درصد از برنامههای ما در مناطق کمبرخوردار است و برای تمام سلایق و سنین با موضوعات متنوع، برنامههای مختلفی طراحی کردهایم.
وی خاطر نشان کرد: یکی از بارزترین ویژگی مردم تبریز درطول تاریخ، حبالائمه و دلدادگی به مکتب تشیع است و امیدوارم مدیریت واحدی در شهرداری اتفاق بیافتد تا در بحث ثبت و معرفی آثار و میراث معنوی گذشتگان، بتوانیم با همکاری سایر نهادها، موفق عمل کنیم و برنامههایی نیز که در طول سال برگزار میکنیم، در راستای تقویت بنیانهای اخلاقی و اعتقادی و ترویج فرهنگ است و رویکرد معاونت فرهنگی و مجموعه شهرداری نیز روی همین موضوع استوار است.
