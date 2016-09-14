مدیریت اختلالات ژنتیکی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا خرم خورشید - رئیس سمپوزیوم بین المللی «ژنتیک ایران و فرانسه» در مراسم افتتاحیه این نشست علمی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، بررسی توانمندی های بالقوه دانشمندان ایران و کشور فرانسه در زمینه تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی را از دیگر اهداف این نشست علمی برشمرد.

وی تاکید کرد: پس از نشست هایی که طی دو روز کار این سمپوزیوم برگزار می شود ، هماهنگی و همکاری های مشترک بین مراکز علمی و تحقیقاتی دو کشور شکل می گیرد.

رئیس سمپوزیوم بین المللی ژنتیک ایران و فرانسه، ابراز امیدواری کرد، همکاری های مشترک منجر به نتایج ارزشمند برای دو کشور شود.

سمپوزیوم دو روزه «ژنتیک ایران و فرانسه» با هماهنگی اداره کل امور بین الملل وزارت بهداشت ، پشتیبانی سفارت فرانسه در ایران و به همت گروه آموزشی و مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی برگزار شده است.

ارائه آخرین یافته های علم ژنتیک و کاربرد آن در پیشگیری و تشخیص بیماری ها و معلولیت ها از جمله اهداف این سمینار علمی است که «بیماری های خونی ، بیماری های ایمنی ، بیماری های نادر ژنتیکی ، بیماری های عضلانی و تکنیک های جدید در تشخیص بیماری های ژنتیکی و ژن درمانی» از جمله مباحث مهم آن است.