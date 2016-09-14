عباس شیبک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقات قهرمانی ووشو کمربند طلایی آقایان در زاهدان افزود: این دوره از مسابقات همچون دوره گذشته به نام جام شهید زنده سردار قاسم سلیمانی نامگذرای شده است.

وی گفت: هدف از این نام گذاری این است که جوانان و ورزشکاران ما بااسطوره های زنده این مرز و بوم آشنا شوند.

شیبک افزود : این دوره از رقابت ها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش ساندا برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه رشته ووشو در سال های اخیر رشد چشم گیری در استان داشته است، گفت : با توجه به کثرت ورزشکاران این رشته در سطح استان می توان از ووشو به عنوان نمادی از وحدت در استان نام برد.

رئیس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان تصریح کرد : این دوره از رقابت ها از فردا ۸ صبح به مدت دو روز در باشگاه ورزشی پاس برگزار می شود و از عموم مردم برای حضور و تماشای این دوره از رقابت ها دعوت به عمل می آید.