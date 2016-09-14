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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

رئیس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان:

مسابقات قهرمانی ووشو در سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود

مسابقات قهرمانی ووشو در سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود

زاهدان - رئیس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان گفت: سومین دوره رقابت های قهرمانی ووشوکمربند طلایی کشور به نام جام شهید زنده سردار قاسم سلیمانی از ۲۵ شهریور در زاهدان آغاز می شود.

عباس شیبک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقات قهرمانی ووشو کمربند طلایی آقایان در زاهدان افزود: این دوره از مسابقات همچون دوره گذشته به نام جام شهید زنده سردار قاسم سلیمانی نامگذرای شده است.

وی گفت: هدف از این نام گذاری این است که جوانان و ورزشکاران ما بااسطوره های زنده این مرز و بوم آشنا شوند.

شیبک افزود : این دوره از رقابت ها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش ساندا برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه رشته ووشو در سال های اخیر رشد چشم گیری در استان داشته است، گفت : با توجه به کثرت ورزشکاران این رشته در سطح استان می توان از ووشو به عنوان نمادی از وحدت در استان نام برد.

رئیس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان تصریح کرد : این دوره از رقابت ها از فردا ۸ صبح به مدت دو روز در باشگاه ورزشی پاس برگزار می شود و از  عموم مردم برای حضور و تماشای این دوره از رقابت ها دعوت به عمل می آید.

کد مطلب 3769406

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