منصور بیگلری به عنوان مدیرکل زندان های استان کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل زندان‌های استان کرمانشاه، طی حکمی از سوی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، منصور بیگلری بعنوان مدیر کل زندان های استان کرمانشاه منصوب شد.

در حکم صادره از سوی دکتر جهانگیرآمده است:

«اصلاح، تربیت و ارشاد زندانیان و فراهم ساختن بستر و امکانات لازم برای بازگشت مجدد به کانون خانواده و پذیرش آنان در اجتماع، همزمان با اعمال برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج و جلب همکاری دستگاه های ذیربط در این مهم، از جمله وظایف اساسی امر زندانبانی است که نیل به آن مستلزم برنامه ای راهبردی بر مبنای فرهنگ انسان ساز و تعالی بخش دین مبین اسلام است که باید ضمن همکاری و هماهنگی اثر بخش با مسئولین محترم قضایی و اجرایی استان و جلب حمایت مادی و معنوی آنان به اجرا درآید.

مقتضی است نهایت مساعی و همت خود را در جهت سالم سازی هرچه بیشتر محیط زندان ها از طریق توسعه آموزش ها، حرفه آموزی، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، توام با پاس داشت ارزش های فرهنگی و دینی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات و آیین نامه اجرایی سازمان را به کار گرفته تا نسبت به تحقق سیاست های ابلاغی مصوب ریاست محترم قوه قضاییه مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» شاهد مدیریتی جهادی در این عرصه خدمتگزاری باشیم».

شایان ذکر است؛ منصور بیگلری طی ماه های گذشته به عنوان سرپرست زندان های استان کرمانشاه منصوب شده بود.