وزارت دفاع روسیه: رزمایش قفقاز ۲۰۱۶ علیه اوکراین نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقام مسئول در وزارت دفاع روسیه رزمایش قفقاز ۲۰۱۶ این کشور را علیه اوکراین ندانست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وزارت دفاع روسیه امروز در این باره اعلام کرد: روسیه در انجام رزمایش قفقاز ۲۰۱۶؛ تمرین های نظامی مشترک آمریکا و گرجستان را مد نظر قرار داده بود.

ژنرال «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وزارت دفاع روسیه ادامه داد: ما مراقبت های لازم پیرامون تمرین های نظامی آمریکا و گرجستان که با ۱۵۰۰ نیرو به صورت موازی در حال انجام بود، را به کار بسته و نیز اقدامات آن ها را مورد توجه قرار دادیم.

«والری گراسیموف» در ادامه افزود: ما از تلاش برخی رسانه ها برای مرتبط ساختن این رزمایش در راستای تهاجم به اوکراین آگاه بوده و هستیم. این مسائل هرگز واقعیت ندارد؛ چرا که چنین رزمایشی از یک سال پیش برنامه ریزی و اعلام شده بود.

لازم به ذکر است، رزمایش آمادگی نیروهای ارتش در سه بحش جنوبی، غربی و مرکزی روسیه موسوم به قفقاز ۲۰۱۶ از ۲۵ تا ۳۱ آگوست ادامه داشت.