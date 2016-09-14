  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

وزارت دفاع روسیه: رزمایش قفقاز ۲۰۱۶ علیه اوکراین نیست

وزارت دفاع روسیه: رزمایش قفقاز ۲۰۱۶ علیه اوکراین نیست

مقام ارشد وزارت دفاع روسیه در پاسخ به تلاش برخی رسانه ها درباره اهداف تهاجمی رزمایش قفقاز ۲۰۱۶ گفت: این رزمایش از سال پیش برنامه ریزی و اعلام شده بود و لذا علیه اوکراین به شمار نمی آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقام مسئول در وزارت دفاع روسیه رزمایش قفقاز ۲۰۱۶ این کشور را علیه اوکراین ندانست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وزارت دفاع روسیه امروز در این باره اعلام کرد: روسیه در انجام رزمایش قفقاز ۲۰۱۶؛ تمرین های نظامی مشترک آمریکا و گرجستان را مد نظر قرار داده بود.

ژنرال «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وزارت دفاع روسیه ادامه داد: ما مراقبت های لازم پیرامون تمرین های نظامی آمریکا و گرجستان که با ۱۵۰۰ نیرو به صورت موازی در حال انجام بود، را به کار بسته و نیز اقدامات آن ها را مورد توجه قرار دادیم.

«والری گراسیموف» در ادامه افزود: ما از تلاش برخی رسانه ها برای مرتبط ساختن این رزمایش در راستای تهاجم به اوکراین آگاه بوده و هستیم. این مسائل هرگز واقعیت ندارد؛ چرا که چنین رزمایشی از یک سال پیش برنامه ریزی و اعلام شده بود.

لازم به ذکر است، رزمایش آمادگی نیروهای ارتش در سه بحش جنوبی، غربی و مرکزی روسیه موسوم به قفقاز ۲۰۱۶ از ۲۵ تا ۳۱ آگوست ادامه داشت.

کد مطلب 3769415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها