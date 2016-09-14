بررسی فرآیند رسیدگی به پرونده های قضایی از راه دور ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان فارس با بیان اینکه راه اندازی سامانه الکترونیکی به طور حتم به سرعت در رسیدگی ختم می شود تاکید کرد: سامانه مدیریت پرونده های قضایی به گونه ای است که روند بررسی پرونده ها از راه دور ممکن می شود.

وی ادامه داد: با این سیستم تمامی پرونده های ثبت شده در دیگر استانها نیز قابل بررسی و کنترل است.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه مسئولین در مرکز روند پرونده ها را بررسی می کنند، گفت: مجموعه دستگاه قضایی با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه روند حرکتی خود را سرعت بخشیده و در این مسیر استفاده از فضای الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به تحولات فناوری در دهه اخیر در قوه قضاییه بیان کرد: یکی از این تحولات سیستم مدیریت پرونده های قضایی است که این سیستم از ظرفیت بالایی در دستگاه قضایی برخوردار است.

رییس کل دادگستری استان فارس با تاکید بر اینکه تمام اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی توسط این سیستم ثبت و ضبط می شود، گفت: اعمال نظارت کافی در مدیریتها پرونده ها نیز از طریق این سیستم دنبال می شود همچنین این امر تسهیل در امورات قضایی را به همراه دارد.

وی بیان کرد: در مدیریت پرونده های قضایی مسئولان قوه قضاییه و مسئولان قضایی در استانها و حوزه های قضایی این امکان را دارند که در کوتاهترین زمان ممکن و به صورت آنلاین پرونده ها را رصد و پیگیری کنند.

القاصی مهر گفت: مسئولان حوزه های قضایی و قضات می توانند از طریق مدیریت پرونده های قضایی از اوضاع و احوال شعب های قضایی مطلع شوند .

وی با اشاره به اینکه ابلاغ الکترونیک در جهت توسعه و ارتقای فناوری اطلاعات در قوه قضاییه دنبال می شود، بیان کرد: تحقق عدالت الکترونیک نیز با اجرای طرح ابلاغ اوراق الکترونیک پیگیری می شود که این امر کاهش اطاله دادرسی، اطمینان از صحت عمل، ارتباط مستقیم کاربر قضایی با مخاطب و حفظ حریم شخصی افراد را به همراه دارد.

القاصی مهر افزود: امروز توسعه فناوری در جهان با سرعت بسیار بالایی انجام می شود و کشورهایی در این راستا موفق هستند که در این مسیر پرشتاب قرار گیرند.

وی تاکید کرد: امروز شاهد راه اندازی سامانه ای در استان فارس هستیم که سرعت و دقت را در پرونده ها افزایش داده است.