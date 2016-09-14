۱۸تا ۲۲مراجعه کنندگان به مراکز درمانی همدان ازاستانهای دیگر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رشید حیدریمقدم ظهر چهارشنبه در نشست رئیس دانشگاه با مدیران شبکههای بهداشت و درمان شهرستانها، روسا و مدیران بیمارستانها و مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان از دقت عمل در انجام امور خبر داد.
وی با بیان اینکه ۱۸ تا ۲۲ درصد از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی استان از استانهای همجوار هستند، گفت: به غیر از بیماران ترومایی، اولویت نخست درمانی به بیماران استان و در صورت وجود امکانات به بیماران دیگر استانها ارائه میشود.
وی با بیان اینکه با پایش روزانه اجرای برنامه ملی تحول نظام سلامت، ایراد و ابهامات در حال برطرف شدن است، تأکید کرد: باید با بازنگری در این برنامه، میزان بهرهمندی افراد بر اساس نیازمندی و سطح درآمد مشخص شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با اشاره به مشکلات مالی دولت در پرداخت به کارکنان، ابراز امیدواری کرد: با تصویب اختصاص مبلغ تقریبی ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار به وزارت بهداشت که در دستور کار دولت قرار دارد، شاهد بهبود وضع در ماههای آینده باشیم.
وی با بیان اینکه در سال ۸۴، حدود ۷۰ درصد اعتبار کلی دانشگاههای علوم پزشکی از منابع عمومی و ۳۰ درصد از منابع اختصاصی تأمین میشد، افزود: در سال ۹۵ این رقم به صورت ۷۰ درصد درآمد اختصاصی و ۳۰ درصد منابع عمومی شد که امیدواریم با حذف این ۳۰ درصد، زمینه برای شکوفایی بیش از پیش فراهم شود.
وی با اشاره به مطالبات دانشگاه از سازمانهای بیمهگر و با تأکید بر استفاده از تمام ابزارها به منظور پرداختهای منظم، از مسئولان بیمارستانها خواست در بیمارستانها نظارت ویژه بر کسور داشته باشند و از آغاز هر پروژه هزینهبر خودداری کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با بیان اینکه با اجرای برنامه تحول نظام سلامت ۴۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی و یارانه سلامت به استان وارد شد، افزود: اجرای این برنامه، ورود دستگاههای ام. آر. آی، سی. تی. اسکن و گامااسکن را به دنبال داشت.
حیدریمقدم از مدیران شبکههای بهداشت و درمان و روسا و مدیران بیمارستانها به عنوان افتخار دانشگاه و تیم مدیریتی دانشگاه نام برد که جزو مدیران برجسته وزارت و عضو کارگروههای وزارت متبوع هستند و از آنان خواست با استفاده از نقدینگی موجود تا پایان سال، امور را پیش ببرند.
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