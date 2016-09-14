هفتاد ویکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سازمان ملل، مجمع عمومی یکی از شش رکن سازمان ملل و تنها رکنی است که تمامی کشورهای عضو حق رای برابر دارند. مجمع عمومی اختیار نظارت بر بودجه سازمان ملل، انتصاب اعضای غیر دائم شورای امنیت، اخذ گزارش های سایر بخش های سازمان ملل و صدور توصیه هایی در قالب قطعنامه را دارد.

در مراسم آغاز به کار هفتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی «پیتر تامسون» رئیس مجمع عمومی گفت: اجلاس هفتادم اهداف توسعه پایدار را تصویب کرد و در اجلاس هفتاد و یکم باید شاهد اجرای تمامی اهداف هفده گانه توسعه پایدار باشیم.

راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم، برنامه اقدام دبیر کل سازمان ملل علیه افراط گرای و بهبود ساختار سازمان ملل برای مواجهه با این تهدیدها در اجلاس امسال به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل، نیز در سخنرانی دیشب خود ضمن استقبال از برنامه کار اجلاس هفتاد و یکم متذکر شد که زمان اجرای توافق آب و هوایی پاریس فرا رسیده است. وی افزود که در ۲۱ سپتامبر (۳۱ شهریور) میزبان نشستی مهم برای تقویت عزم جهانی جهت دستیابی به این هدف در سال ۲۰۱۶ خواهد بود.