تمهیدات پلیس راهور برای دربی پایتخت

سرهنگ حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانند بازی ایران و قطر تمهیدات لازم را برای دربی در نظر گرفته ایم و تیم های پلیس حاضر در مسیرهای منتهی به استادیوم و اطراف آن را تقویت می کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی برای برگزاری هر چه بانظم تر این مسابقه پر طرفدار افزود: جلسه هماهنگی مسابقه فردا برگزار می شود اما براساس هماهنگی های انجام شده تمامی پارکینگ ها از ساعتی قبل پذیرای تماشاگران دربی خواهند بود.

عابدی ادامه داد: کمبود پارکینگ بزرگترین معضل برای هوادارانی است که با خودروی شخصی به استادیوم مراجعه می کنند از این رو با هماهنگی های صورت گرفته پارکینگ خرگوش دره در نزدیکی استادیوم برای پارک خودروها در نظر گرفته شده است.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه توقف در اطراف ورزشگاه و معابر منتهی به آن به ویژه در ضلع غربی و شرقی ممنوع است، افزود: خودروهایی که در اطراف ورزشگاه پارک کنند به پارکینگ منتقل می شوند. از تماشاگرانی که با موتورسیکلت به استادیوم می آیند درخواست داریم به هیچ عنوان خلاف جهت حرکت نکنند، چرا که با این افراد برخورد می شود.

وی از تماشاگران در خواست کرد به هیچ عنوان حضور خود را به ساعات پایانی موکول نکنند چرا که این کار موجب ایجاد ترافیک می شود.

سرهنگ عابدی با بیان اینکه حمل و نقل عمومی برای این مسابقه در نظر گرفته شده است، از فوتبال دوستان خواست در صورت امکان از ناوگان حمل و نقل عمومی برای رسیدن به استادیوم آزادی استفاده کنند .

وی گفت: مترو بهترین و ایمن ترین وسیله نقلیه ای است که تماشاگران می توانند از دقایق اولیه صبح تا ساعاتی بعد از برگزاری مسابقه از آن استفاده کنند.

عابدی افزود: با توجه به اینکه مسابقه عصر جمعه به پایان می رسد، پیش بینی می کنیم بار تخلیه ورزشگاه با بازگشت مسافران از سفر همزمان شده و ترافیک ایجادکند. از این رو برای جلوگیری از گره های کور ترافیکی نیروهای پلیس در مسیرهای منتهی به ورزشگاه و راه‌های بازگشت مستقر هستند.