به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی عصر امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: دیدار تیمهای ذوبآهن و تراکتورسازی در طول فصول گذشته، همواره دیدارهایی پرگل و تماشاگرپسند به شمار میرفته که این موضوع در بازی فردا نیز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه تفکرات مربیان دو تیم، نشان میدهد که ذوبآهن و تراکتورسازی به فکر بازی هجومی در این مسابقه هستند، تصریح کرد: امسال تیم تراکتورسازی شرایط بسیار خوبی دارد و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار میرود و با توجه به این موضوع، ما بازی بسیار سختی مقابل آن در پیش داریم.
سرمربی ذوبآهن با بیان اینکه تیم ما در بازیهای گذشته میتوانست امتیازات بیشتری کسب کند، تصریح کرد: به هر حال تیمهای لیگ برتری امسال به یکدیگر نزدیک هستند و این موضوع سبب شده که بازیها افت داشته باشد. با این حال، ما در تیم خود تغییرات بسیاری ایجاد کردهایم و تلاش میکنیم که از این تغییرات نتیجه بگیریم.
وی با بیان اینکه تعطیلات مختلف، به تیمها از نظر فنی ضربه زده، گفت: به هر حال ما تغییرات مختلفی در تیم خود داشتیم و فردا تیمی برنده خواهد بود که از فرصتهای خود بهره لازم را بگیرد و امتیاز لازم را کسب کند.
گلمحمدی با بیان اینکه بازیکنان تراکتورسازی از کوچکترین موقعیتها استفاده میکنند، ادامه داد: به هر حال دو دفاع کناری این تیم، در ارسالها بسیار خوب ظاهر میشوند و این تیم، یک تیم کامل تاکتیکی و با افتخارات بسیار است که باید از پس آن بر آییم.
وی اضافه کرد: ما باید کاری کنیم تا با افزایش فشار روی تراکتورسازی، نتیجه مسابقه را ازآن خود کرده و سه امتیاز را به دست آوریم.
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