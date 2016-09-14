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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان:

ذوب‌آهن به دنبال امتیاز بازی تراکتورسازی است/ تمجید از تراکتور

ذوب‌آهن به دنبال امتیاز بازی تراکتورسازی است/ تمجید از تراکتور

اصفهان – سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: ذوب‌آهن در بازی فردای خود مقابل تراکتورسازی تبریز به امید کسب نتیجه و امتیاز به میدان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی عصر امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و تراکتورسازی در طول فصول گذشته، همواره دیدارهایی پرگل و تماشاگرپسند به شمار می‌رفته که این موضوع در بازی فردا نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تفکرات مربیان دو تیم، نشان می‌دهد که ذوب‌آهن و تراکتورسازی به فکر بازی هجومی در این مسابقه هستند، تصریح کرد: امسال تیم تراکتورسازی شرایط بسیار خوبی دارد و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می‌رود و با توجه به این موضوع، ما بازی بسیار سختی مقابل آن در پیش داریم.

سرمربی ذوب‌آهن با بیان اینکه تیم ما در بازی‌های گذشته می‌توانست امتیازات بیشتری کسب کند، تصریح کرد: به هر حال تیم‌های لیگ برتری امسال به یکدیگر نزدیک هستند و این موضوع سبب شده که بازی‌ها افت داشته باشد. با این حال، ما در تیم خود تغییرات بسیاری ایجاد کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم که از این تغییرات نتیجه بگیریم.

وی با بیان اینکه تعطیلات مختلف، به تیم‌ها از نظر فنی ضربه زده، گفت: به هر حال ما تغییرات مختلفی در تیم خود داشتیم و فردا تیمی برنده خواهد بود که از فرصت‌های خود بهره لازم را بگیرد و امتیاز لازم را کسب کند.

گل‌محمدی با بیان اینکه بازیکنان تراکتورسازی از کوچک‌ترین موقعیت‌ها استفاده می‌کنند، ادامه داد: به هر حال دو دفاع کناری این تیم، در ارسال‌ها بسیار خوب ظاهر می‌شوند و این تیم، یک تیم کامل تاکتیکی و با افتخارات بسیار است که باید از پس آن بر آییم.

وی اضافه کرد: ما باید کاری کنیم تا با افزایش فشار روی تراکتورسازی، نتیجه مسابقه را ازآن خود کرده و سه امتیاز را به دست آوریم.

کد مطلب 3769446

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