جشنواره ورزشهای هوایی فردا دریاسوج آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محسنیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره از فردا در یاسوج آغاز شده و تا ۲۸ شهریورماه ادامه دارد.

وی محل برگزاری جشنواره را فرودگاه یاسوج عنوان کرد و گفت: در این جشنواره ۳۰ فروند از انواع وسایل پروازی همچون پاراگلایدر، بالن، پاراموتور و هواپیماهای سبک بر فراز شهر یاسوج پرواز می کنند.

محسنیان اظهار داشت: شرکت در این جشنواره برای همه علاقه مندان آزاد است و مردم می توانند با شرکت در این جشنواره از نزدیک با این وسایل پروازی آشنا شوند.

وی افزود: این جشنواره برای نخستین بار در استان در راستای معرفی قابیلتهای گردشگری ورزشی وتفریحی استان و شهر یاسوج برگزار می شود.

مدیر فرودگاه یاسوج برپایی نمایشگاه صنایع دستی را از برنامه های جنبی این جشنواره عنوان کرد.