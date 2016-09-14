به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه زمینه برای ازدواج آسان جوانان در چهارمحال و بختیاری فراهم شود، اظهار داشت: نباید بگذاریم فرهنگ های اشتباه و غلط جای فرهنگ های درست را بگیرد.

وی ادامه داد: خودداری جوانان از ازدواج در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است که نباید بگذاریم این امر تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: بعضی از جوانان فکر می‌کنند با ازدواج گرفتار مسائل و مشکلات می شوند و جوانان باید این افکار غلط را کنار بگذارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دستگاه های همکاری دقیق تر و بهتری باید در حوزه ازدواج جوانان داشته باشند.

وی گفت: باید فرهنگ سازی صورت بگیرد که جوانان محکم به سوی آینده و ازدواج گام بردارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در شهرستان بروجن در این خصوص اقدامات و کارهای خوبی صورت گرفته است که باید با الگو برداری از شهرستان های موفق این فرهنگ را ترویج دهیم.

مدیرکل امور بانوان در چهارمحال وبختیاری نیز در این نشست گفت: یکی از شاخص ترین آسیب های ازدواج بالارفتن سن ازدواج است که متوسط سن پسران به ۲۷ سال رسیده است که در این زمینه رتبه ۱۱ در کشور را داریم.

فاطمه دوستی ادامه داد: کاهش ازواج یکی از دغدغه ها و نگرانی های جدی در استان است که پیامدهای بسیار زیادی را در سطح استان دارد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات در این خصوص نبودن دفتر ثبت ازدواج در بعضی از شهرهای استان است که باید پیگیری های لازم در این زمینه صورت بپذیرد.