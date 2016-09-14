اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان در سرلوحه کار اوقاف باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوقاف و امور خیریه اردبیل، عبدالرضا عابد در جلسه پایش برنامه عملیاتی پنج ماهه اول اضافه کرد: ما پاسدار موقوفات و نیت واقفان خیراندیش هستیم و باید همواره در راستای اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان حرکت کنیم.

وی با اشاره به وظایف و رسالت های سازمان اوقاف و امور خیریه و انتظارات رهبر انقلاب از نهاد ممتاز وقف، عنوان کرد: باید از فرصت ها و منابع به درستی استفاده شده و در راستای رفع مشکلات و عقب افتادگی ها و پیگیری مستمر و موثر برنامه ها و اقدامات تلاش ویژه ای انجام شود.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: باید با توجه به تعهدات مقرر شده جایگاه اقدامات و برنامه های انجام شده معلوم و مشخص شود و ایرادات و موانع موجود با همفکری و تعامل حل و فصل شود چرا که در این راستا نظارت و بازرسی ها تأثیرات بسیاری دارد.

وی تصریح کرد: حضور در میدان، انجام بازرسی ها و نظارت دقیق موجب بهبودبخشی و اثربخشی در اجرای اقدامات و برنامه ها و در نتیجه ترویج فرهنگ وقف، نشر معارف نورانی قرآن کریم و ائمه معصومین(ع) و تبدیل بقاع متبرکه و امامزادگان به قطب فرهنگی خواهد شد.

عابد در خصوص اوقاف استان اردبیل عنوان کرد: باید تلاش شود در استان اردبیل طی سالجاری اقدامات و برنامه های بیشتری انجام شود و عقب افتادگی ها با همت، پیگیری و برنامه ریزی دقیق رفع شود.