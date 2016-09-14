تشریح اقدامات پلیس فرودگاه های کشور/ کشف ۹۳ کیلو موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسن مهری در نشست سراسری فرماندهان پلیس فرودگاه های کشور ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این پلیس اظهار کرد: در سال جاری ۱۹۰ هزار پرواز در فرودگاه های کشور انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۹۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در فرودگاه های کشور کشف و یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر نیز منهدم شد.

رئیس پلیس فرودگاه های کشور توضیح داد: طی عملیات شناسایی و متلاشی شدن باند بین المللی مواد مخدر، ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

سردار مهری با اشاره به برنامه های عمرانی پلیس فرودگاه های کشور خاطر نشان کرد :این پلیس برنامه های عمرانی بسیاری را در دستور کار دارد، که این عملیات های عمرانی و ساخت و سازها با تدوین برنامه جامع ۱۵ ساله در مقاطع زمانی مختلف پیگیری و اجرایی خواهد شد.

وی مطرح کرد: در سال جاری ۲ هزار و ۶۸۰ متر ساختمان برای پلیس فرودگاه در شهرهای همدان ،اصفهان ، شیراز و... به بهره برداری رسید، همچنین در مشهد، ابوموسی و سیرجان نیز طرح هایی در دست احداث داریم.

رئیس پلیس فرودگاه های کشور گفت : اجرای طرح های ساخت مهمانسرا برای پرسنل، توسعه فضای ورزشی، منازل مسکونی سازمانی، مهدکودک و ... از دیگر برنامه های پلیس فرودگاه است. در بخش "خانواده محوری " نیز اردوهایی برای خانواده پرسنل در شهر قم سازماندهی و به طور مداوم برگزار می شود.