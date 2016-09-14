به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با بیان اینکه دیدارهای ذوب‌آهن و تراکتورسازی تبریز همواره از دیدارهای جذاب لیگ به شمار می‌رفته، اظهار داشت: تیم ذوب‌آهن از بازیکنان و کادر فنی خوبی برخوردار است و مدیرعامل این باشگاه نیز یکی از مدیران عامل شایسته است.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع، تراکتورسازی کار سختی در پیش دارد اما تلاش می‌کند که روز به روز شرایط خود را بهبود بخشد و در عین مشکلاتی که به دلیل تعطیلات و کاهش کیفیت تیم‌ها روی تیم ما ایجاد شده، شرایط خود را بهبود بخشد.

سرمربی تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه تعطیلات باعث می‌شود تیم‌ها در اوج آمادگی خود با سکته مواجه شوند، تصریح کرد: ذوب‌آهن تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود که در ضد حملات خوب بازی می‌کند و امیدوار هستم که فردا سه امتیاز بازی ازآن تراکترسازی باشد.

وی با بیان اینکه خاطرات بسیار خوبی از اصفهان دارم، گفت: متأسفانه برخی در اصفهان اجازه ندادند که ما با سپاهان قهرمان آسیا شویم و در شرایطی که می‌توانستیم این کار را انجام دهیم، متأسفانه این اتفاق صورت نگرفت.

قلعه‌نویی با اشاره به خاطرات حضورش در اصفهان گفت: روزی به ساکت می‌گفتم که ما در اصفهان به دنبال تأثیرگذاری هستیم و خوشحال هستم که در این شهر، اتفاق صورت گرفت. در تبریز نیز تلاش کردیم که اثرگذاری خود را انجام دهیم و خوشحال هستیم که تا حدودی این اتفاق صورت گرفت.

وی درباره قهرمان لیگ برتر در فصل آیده اضافه کرد: به نظرم خیلی زود است که درباره قهرمان لیگ برتر صحبت کنیم زیرا عیار تیم‌ها بعد از تعطیلات مشخص خواهد شد.

سرمربی تراکتورسازی تبریز درباره نتیجه دربی پایتخت و تأثیر آن بر صدرنشین تراکتورسازی اضافه کرد: ما کاری به نتایج تیم‌های دیگر نداریم و تلاش می‌کنیم که تراکتورسازی در زمین مسابقه پیروزی را ازآن خود کند.