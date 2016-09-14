سازمان تامین اجتماعی پیش رو در صنعت داروسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید تقی نوربخش در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی دارو وصنایع وابسته(ایران فارما)، از برگزار کنندگان این نمایشگاه که در مقایسه با اولین دوره آن با تعداد شرکت کننده بیشتر و در وسعتی بزرگتر برپا شده است تشکر کرد.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی دومین تولیدکننده درمان و بزرگترین خریدار درمان در کشور است، گفت: این سازمان افتخار دارد که در پرتفوی اقتصادی اش، بزرگترین بخش آن را صنعت داروسازی تشکیل می دهد.

نوربخش گفت: از آنجا که در بخش خرید خدمات درمانی با داروسازان در تعامل هستیم، با درک عمیق از وضعیت داروخانه و مدیریت آنها، با وجود مشکلات نقدینگی در کشور و به تبع آن برای سازمان تامین اجتماعی، قرارداد سه جانبه ای تهیه و اجرا شد که امیدواریم روز به روز این تعاملات تقویت شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی به صنعت داروسازی کشور کمک می کند و همچنین در مدیریت مصرف دارو نیز نقش موثری دارد.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی نقش بالقوه ای در توسعه داروسازی کشور دارد، تصریح کرد: این سازمان قصد رقابت با بخش خصوصی را ندارد اما همواره اقدامات راهبردی را انجام می دهد.

نوربخش افزود: راهبرد اصلی سازمان تامین اجتماعی در بنگاه داری ضمن کمک به صنعت این است که با بخش خصوصی وارد رقابت نشود.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی بزرگترین پرتفوی مهم دارویی کشور را در اختیار دارد، گفت: شرکتهای دارویی این سازمان وارد بورس شده اند.

نوربخش، معرفی توانمندی ها و ظرفیت های صنعت دارویی را از مهمترین اهداف برگزاری دومین نمایشگاه ایران فارما عنوان و خاطر نشان کرد: سازمان تامین اجتماعی در عرصه دارو و تولید آن در کشور همیار سایر تولیدکنندگان این عرصه است.