روحانیون پیام آور عدل امام علی(ع) باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خراسان جنوبی اظهار کرد: پا گذاشتن در حوزه‌های علمیه نعمتی الهی برای طلاب به شمار می‌آید که باید قدر آن را به درستی بدانند.

وی با بیان اینکه درست استفاده نکردن از نعمت‌های الهی می‌تواند آن را به عذاب تبدیل کند، افزود: تمامی نعمت‌های خداوند متعال در راستای رشد و کمال انسان‌ها نازل شده است و باید در جهت استفاده صحیح از این نعمت‌ها تلاش شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هدایت مهم‌ترین نعمت خداوندبرای انسان است، گفت: متاسانه امروزه انسان‌ها با انجام دادن برخی اعمال و جنایت‌ها آبرویی برای خود به جای نمی‌گذارند.

وی گمراهی را بزرگ‌ترین راه بدبختی برای انسان‌ها دانست و تصریح کرد: روحانیت بهترین زمینه در جهت خدمت به انسان‌ها را دارد که طلاب و روحانون باید قدر آن را بدانند.

عبادی با بیان اینکه امروزه دوری از معنویت انسان را به رذالت و ناپاکی کشانده است، بیان کرد: متاسفانه کمبود اندیشه‌های الهی و معنوی در جامعه امروز زیاد است.

وی با اشاره به اینکه اندیشه‌های الهی مانند اندیشه‌های شهید مطهری می‌تواند جامعه را از جنایات نجات دهد، افزود: روحانیت و طلاب باید خود را برای پیاده کردن فلسفه اسلام به صورت عملی آماده و تجهیز کنند.