۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۲۹

پاسخگویی مستقیم دکتر نوربخش به تماس‌های تلفنی بیمه شدگان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برای دومین بار در دو هفته اخیر با حضور در مرکز ارتباطات مردمی این سازمان به تعدادی از تماس‌های تلفنی بیمه شدگان پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی(CRM) از زمان راه اندازی به صورت تلفنی به سوالات، مشکلات، شکایات و پیشنهادات اقشار گوناگون ذی نفعان این سازمان از جمله بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان رسیدگی می‌کند.

در این مرکز گزارش های منظم و دقیق از خواسته ها و مسائل مطرح شده از سوی تماس گیرندگان به مدیران حوزه های مختلف سازمان تأمین اجتماعی ارائه می شود و اقدامات لازم برای برآورده شدن مطالبات و رفع مشکلات مورد توجه قرار می گیرد.

 سید تقی نوربخش در بازدید از مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی به ارزیابی عملکرد این واحد و چگونگی پاسخگویی و پیگیری مشکلات مطرح شده از سوی تماس گیرندگان پرداخت و همچنین شخصا به چند مورد تماس تلفنی نیز پاسخ داد.

بیمه شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سراسر کشور می توانند از طریق شماره تلفن ١٤٢٠ با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی تماس گرفته و سوالات، مشکلات، شکایات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

مهناز قربانی مقانکی

