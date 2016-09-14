به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی(CRM) از زمان راه اندازی به صورت تلفنی به سوالات، مشکلات، شکایات و پیشنهادات اقشار گوناگون ذی نفعان این سازمان از جمله بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان رسیدگی می‌کند.

در این مرکز گزارش های منظم و دقیق از خواسته ها و مسائل مطرح شده از سوی تماس گیرندگان به مدیران حوزه های مختلف سازمان تأمین اجتماعی ارائه می شود و اقدامات لازم برای برآورده شدن مطالبات و رفع مشکلات مورد توجه قرار می گیرد.

سید تقی نوربخش در بازدید از مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی به ارزیابی عملکرد این واحد و چگونگی پاسخگویی و پیگیری مشکلات مطرح شده از سوی تماس گیرندگان پرداخت و همچنین شخصا به چند مورد تماس تلفنی نیز پاسخ داد.

بیمه شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سراسر کشور می توانند از طریق شماره تلفن ١٤٢٠ با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی تماس گرفته و سوالات، مشکلات، شکایات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.