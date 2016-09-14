۶۰ کیلوگرم تریاک در بجنورد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی از کشف ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

سرهنگ محمد غلامی اظهار کرد: در پی گزارشاتی مبنی بر اینکه شخصی به نام «ع.غ» با همکاری تعدادی از قاچاقچیان استان قصد خرید و انتقال مواد مخدر از استان کرمان با استفاده از خودروهای سبک و تیزرو به خراسان شمالی رادارند، موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی بیان داشت: پس از حدود یک ماه کار اطلاعاتی و فنی درنهایت مشخص شد متهمان قصد دارند با یک دستگاه پژو ۴۰۵ در پوشش خانوادگی مقادیر زیادی مواد مخدر تریاک را از کرمان وارد خراسان شمالی کنند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم، تعداد سه اکیپ از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به ابتدای حوزه استحفاظی خراسان شمالی (سمت مشهد) اعزام و اقدام به کنترل خودروهای عبوری کرده که درنهایت موفق به شناسایی خودروی حامل مواد شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان افزود: مأموران پس از تعقیب و مراقبت نامحسوس، درنهایت در ابتدای ورودی شهرستان بجنورد خودرو را متوقف و راننده آن به نام «ع.غ» ساکن کرمان را دستگیر کردند.

سرهنگ غلامی گفت: در بازرسی خودرو از قسمت مابین صندلی و صندوق‌عقب، تعداد ۵۷ بسته مواد مخدر از نوع تریاک به وزن ۶۰ کیلوگرم که به‌صورت ماهرانه‌ای جاساز شده بود، کشف و ضبط شد.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و موضوع همچنان برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل در دست اقدام است.

یک کشته و ۲ مجروح در واژگونی سواری پراید

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی گفت: واژگونی یک دستگاه سواری پراید در محور فرعی حصار حسینی شهرستان بجنورد یک کشته و دو مجروح برجای گذاشت.

سرهنگ علیرضا حسین زاده اظهار کرد: ساعت ۱۶ و ۳۰ روز سه‌شنبه، به دنبال واژگونی یک دستگاه سواری پراید در کیلومتر ۱۰ محور فرعی حصار حسینی بجنورد، بلافاصله نیروهای امدادی و پلیس‌راه بجنورد در محل حادثه حاضر شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در این واژگونی، یکی از سرنشینان خودروی پراید به نام «الف. ک» ۵۶ ساله براثر شدت جراحات وارده ناشی از واژگونی در دم فوت کرده و دو نفر از سرنشینان دیگر نیز به‌شدت مجروح شدند.

وی افزود: کارشناسان پلیس‌راه علت این حادثه را بی‌احتیاطی از جانب راننده سواری پراید به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در سر پیچ تشخیص دادند.

سرهنگ حسین زاده توصیه کرد: مسافران و رانندگان از هرگونه عجله و شتاب خودداری کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.