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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۱۰

وزیر صهیونیستی مدعی گسترش نفوذ ایران در سوریه شد

وزیر صهیونیستی مدعی گسترش نفوذ ایران در سوریه شد

«یوآو گالانت» وزیر مسکن رژیم صهیونیستی در سخنانی مدعی شد که نفوذ ایران در سوریه در حال افزایش است و باید با آن مقابله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر مسکن رژیم صهیونیستی در سخنانی به بیان مواضع این رژیم در قبال آتش بس سوریه پرداخت.

بر اساس این گزارش «یوآو گالانت» وزیر مسکن رژیم صهیونیستی در سخنانی ادعا کرد: اسرائیل نباید سلطه و قدرت ایران را در هر توافقی در سوریه بپذیرد.

وی در ادامه سخنان خود که از هراس و ترس وی حکایت دارد، گفت: نباید اجازه داد که در توافقات سوریه، مناطقی برای اقدام کردن و فعالیت در نزدیکی مرزها ایجاد گردد؛ درست همانگونه که در جنوب لبنان روی داد.

وزیر مسکن رژیم اسرائیل در همین راستا مدعی شد: حملات اسرائیل در سوریه این مرز را ترسیم کرد؛ مرزی که بر اساس آن از ایجاد منطقه نفوذ ایران همانند وضعیتی که در لبنان رخ داد، جلوگیری می کند.

گفتنی است اخیرا وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که ۲ جنگنده متعلق به رژیم صهیونیستی را که به اراضی این کشور تجاوز کرده اند، سرنگون کرده است.

کد مطلب 3769485

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