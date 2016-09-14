۴ مصدوم حادثه پتروشیمی مبین به مرکز درمانی اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه پارس، آتش سوزی امروز در ایستگاه تقلیل فشار پتروشیمی مبین چهار مصدوم بر جای گذاشت که هم اکنون برای مداوا به مراکز درمانی اعزام شده اند؛ جراحت مصدومان سطحی بوده است.

بهرام دشتی‌نژاد مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: این حادثه در شرایط اضطراری سطح ٢ اعلام شده است و هم اکنون نیازی به ورود نیروهای آتش‌نشانی این سازمان و دیگر شرکت‌های مستقر در منطقه نیست و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) به عنوان تولیدکننده سرویس‌های جانبی، تأمین کننده آب، برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن و هوای فشرده و تصفیه کننده پساب های صنعتی مجتمع‌های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی (عسلویه) فعالیت می‌کند.