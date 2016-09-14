به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عبدالله‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: ۲۰ هزار دانشجوی معلول نیز در سطوح مختلف کاردانی، کارشناسی و دکترا وجود دارد که باید برای آنها ایجاد اشتغال شود.

وی بیان کرد: در سال جاری تعهد ایجاد اشتغال این سازمان ۴۳ هزار نفر است.

عبدالله زاده ایجاد اشتغال برای ۳۵۱ معلول در مناطق روستایی در استانهای مختلف را نیز از تعهدات این سازمان عنوان کرد وگفت: این سازمان در سال گذشته برای ۴۵ هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است.

وی با بیان اینکه تعهد این سازمان برای ایجاد اشتغال در سال گذشته ۴۰ هزار نفر بود، اظهار داشت: از این میزان ۶۵ درصد اشتغالزایی برای افراد معلول انجام شد.

قائم مقام توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به لزوم همکاری وتعامل همه نهادها در حمایت از مددجویان گفت: باید با همکاری دستگاه‌های مختلف زمینه ایجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار و معلولین فراهم شود.