گروههای زیاده خواه به مدیریت استان قزوین آسیب می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای بسیج رسانه استان قزوین ضمن تبریک عید غدیر اظهارداشت: واقعه غدیر رسانه‌ای‌ترین حادثه تاریخ است که می تواند درسی برای همگان باشد.

وی با اشاره به نحوه اطلاع‌رسانی رسول اکرم (ص) در واقعه غدیر، تصریح کرد: رسول اکرم (ص) در میان انبوه جمعیتی که در واقعه غدیر حضور داشتند، تشکیلات رسانه‌ای به پا کرد تا همه از رسالتی که خداوند بر عهده ایشان گذاشته، مطلع شوند.

امام‌جمعه قزوین یادآورشد: در واقعه غدیر رسالتی بسیار مهم بر عهده رسول خدا گذاشته شد، به طوری که خداوند خطاب به پیامبر تأکید کرد اگر آن رسالت را به سرانجام نرسانی، کاری انجام نشده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: سیاست از دین، اخلاق و اقتصاد جدا نیست و خداوند انسان را از نگاه جزیره‌ای و بخشی به دین، نهی می‌کند و برای کسانی که چنین نگاهی را برای دین متصور هستند، در دنیا خواری و در آخرت عذاب دردناک پیش بینی می کند.

آیت‌الله عابدینی اضافه کرد: پیغمبر خدا در سخت‌ترین شرایط و امکانات و زمانی که در آستانه جنگ احزاب قرار داشت، سرنگونی و سقوط کاخ کسری و کاخ قیصر را پیش‌بینی کرد و امروز هم این نگاه باید مورد توجه قرار گیرد و باور داشته باشیم که جبهه حق در هر شرایطی به پیروزی خواهد رسید.

امام‌جمعه قزوین افزود: اگر کارهای‌ ما رضایت خداوند را در پی داشته باشد می توان گفت موفق عمل کرده‌ایم؛ در غیر این صورت به بیراهه رفته و باید مسیرمان را اصلاح کنیم.

وی با تأکید بر این‌که رسانه‌ها باید صریح و صادق باشند اهظارداشت: یکی از مصادیق صریح بودن همان داشتن شفافیت و بخشی نگاه نکردن به دین است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اضافه کرد: هدف رسانه‌ها باید با رسالت و دغدغه انبیاء همراه باشد و اگر کارهای‌ ما باخواست خدا و رسول اوهمراه شود رسانه‌ای اثرگذار خواهیم داشت که ازحمایت خدا و انبیاء برخوردار خواهیم شد.

آیت‌الله عابدینی یادآور شد: کسانی که شیطنت رسانه‌ای داشته‌ و با آبروی دیگران بازی کرده‌اند، در نهایت موفقیتی کسب نکرده و کارشان به جایی نرسیده است زیرا کارشان در راستای اهداف انبیاء نبوده و مورد حمایت آن‌ها نیز قرار نگرفته‌اند.

وی انقلابی بودن و انقلابی ماندن را در هر حوزه‌ای مهم دانست و گفت: رسانه ها نباید جناحی‌باشند تا اگر جناحی از آرمان‌های انقلاب فاصله گرفت، رسانه‌ها نیز مجبور نشوند از آن جریان فاصله گرفته و در گمراهی آنها شریک شوند.

امام‌جمعه قزوین توجه به رضایت الهی و صداقت در کار را لازمه فعالیت رسانه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: خبرنگار انقلابی کسی است که اصالت ایمانی، رضایت الهی و صداقت در کار را با جدیت مورد توجه قرار داده و از آن برخوردار باشد.

عابدینی اظهارداشت: اگر احزاب و جناح‌ها با رعایت اخلاق با یکدیگر هم اختلاف داشته باشند مشکلی ایجاد نمی شود و با تشکیل اتاق‌های فکر، ارتقای جامعه و رفع عیب‌ها می‌ توان کارهای خوبی کرد.

وی بیان کرد: در استان قزوین بحث جناح مطرح نیست؛ بلکه بحث حاکمیت یک «باند زیاده‌خواه» مطرح است که به مدیریت استان ضربه وارد می‌کند.

آیت‌الله عابدینی یادآور شد: این باند زیاده‌خواه در استان بر سر چپ و راست کلاه گذاشته، ظلم کرده و نارو زده و این وظیفه رسانه‌هاست که ظلم‌های آن‌ها را آشکار کنند.

وی اضافه کرد: نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تابع هیچ حزب یا جناح نیست و هیچ امام جمعه‌ای نیز حق ندارد تابع احزاب و جناح‌ها باشد.

امام‌جمعه قزوین به آفت‌های جامعه دوقطبی اشاره کرد و اظهارداشت: دوقطبی شدن به نفع دشمن است و برخی‌ها در کنار امریکا تلاش می‌کنند جامعه را دوقطبی کرده و عده‌ای را در مقابل رهبری قرار دهند.