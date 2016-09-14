۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۱۶

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد:

اعتراض مسکو به روسیه هراسی در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در اظهاراتی الفاظ مورد استفاده در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نوعی «روسیه هراسی» نامید.

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی کاخ کرملین استفاده مکرر از نام کشور روسیه درانتخابات ریاست جمهوری آتی در این کشور را «روسیه هراسی» توصیف کرد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کاخ کرملین) در اظهاراتی در این باره اعلام کرد: روسیه مکرراً شاهد نمونه هایی از روسیه هراسی در آمریکا است. آمریکا به کرات از نام روسیه به عنوان برگ برنده ای در پیشبرد فرایند انتخابات ریاست جمهوری خود استفاده می کند.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا درباره مسکو گفت: بهره بردن از نام روسیه و یا نام رئیس جمهور ما به عامل تعیین کننده ای در فرایند انتخاباتی آمریکا مبدل شده است؛ چه بهتر که این کار بتواند برای آن ها به ایفای نقش مثبتی بپردازد.

وی در ادامه افزود: الحان انتخاباتی به کار رفته توسط آمریکا می تواند بر فضای اعتماد مشترک میان دو کشور تأثیرگذار باشد.

اعتراض کنونی «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کاخ کرملین) در حالی است که «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در کمپین انتخاباتی «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا از «دونالد ترامپ» نامزد رقیب جمهوریخواه به دلیل تمجید از «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به شدت انتقاد کرده بود.

گفتنی است، رئیس جمهور آمریکا در اظهارات خود از عملکرد نامزد جمهوریخواهان که در یکی از شبکه های خبری روسیه بارتاب داشت انتقاد کرده و «ولادیمیر پوتین» را همانند «صدام» دیکتار معدوم عراق دانسته بود.

