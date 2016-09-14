تجمیع اراضی کشاورزی موجب افزایش کیفیت و کمیت تولیدات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فتوحی ظهر چهارشنبه در نخستین سمپوزیوم میوه‌های ریز در دانشگاه بوعلی با بیان اینکه امیدواریم انتقال یافته‌های علمی در این سمپوزیوم راهگشای تولیدکنندگان و بخش خصوصی باشد، اظهار داشت: محصولات باغبانی در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و ارزآوری جایگاه ویژه ای دارند.

وی بااشاره به گزارش متخصصان گوارش و انجمن سرطان کشور مبنی بر اینکه ۸۸ درصد مردم کشور کمتر از ۱۰۰ گرم میوه و سبزی مصرف می‌کنند، گفت: یکی از دلایل توسعه بیماری‌های گوارشی مصرف کم سبزیجات است.

رئیس انجمن علوم باغبانی ایران بااشاره به اینکه ۸۰ درصد صادرات غیر نفتی کشاورزی از محصولات باغبانی از جمله پسته و کشمش و کیوی است، گفت: ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور سهم بخش کشاورزی است.

شناسایی ۸۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور

فتوحی با تاکید براینکه سبزی، میوه و محصولات باغبانی آب کمی مصرف می‌کنند و باید به بحران آب در کشور توجه شود، گفت: ۸۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد که در صورت بی توجهی به این مقوله وقوع خشکسالی در کشور دور از ذهن نیست.

رئیس انجمن علوم باغبانی ایران به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و با تاکید بر توسعه گلخانه و گسترش آبیاری تحت فشار، گفت: باید ضمن انتخاب صحیح ارقام قابل کشت، تولید و معرفی ارقام مقاوم و همراه با تکنولوژی کم آب بر مد نظر قرار گیرد.

وی به موضوع خرده‌مالکی در زمین های کشاورزی اشاره کرد و با بیان اینکه این امر بهره‌وری کمتر و پایین بودن کاربرد ماشین‌آلات و مکانیزاسیون را موجب می شود، گفت: متوسط وسعت زمین زراعی در کشور حدود ۴.۲ هکتار و این میزان در شمال کشور کمتر از ۰.۵ هکتار برای هر کشاورز است.

رئیس انجمن علوم باغبانی ایران یکی از راه‌های بالا بردن کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را تجمیع اراضی عنوان کرد و گفت: مردم در داخل و خارج به دنبال محصول ایمن هستند.

وی با تأکید بر اینکه وزارت کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند تحول چشمگیر را در بخش کشاورزی ایجاد کند، گفت: اگر مردم و بخش خصوصی را به درستی هدایت کنیم نتایج سریع‌تر و بهتر را شاهد خواهیم بود.

اظهار نظر در مورد میوه‌های تراریخته موجب نگرانی مردم می‌شود

وی سلامت جامعه را یک اصل دانست و با تاکید بر اینکه متأسفانه برخی رسانه‌ها در مطالب و مصاحبه های خود باعث تشویش اذهان می‌شوند، گفت: اظهار نظر در مورد میوه‌های تراریخته وموجب نگرانی مردم می‌شود.

فتوحی خواستار واکنش مسئولان مرتبط با کشاورزی با این اظهار نظرها شد و تأکید کرد: برای حفظ حضور در بازار دنیا و رقابت بین‌المللی باید استاندارد را مدنظر داشته باشیم وگرنه از گردونه صادرات خارج می‌شویم اما هر روز شاهد اظهار نظر در مورد محصولات مختلف و ایجاد تشویش اذهان هستیم.

وی با تأکید بر اینکه کنترل مواد شیمیایی و بیولوژیک ضروری است از برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی باغبانی و دهمین کنگره ملی باغبانی در دانشگاه تربیت مدرس طی سال آینده خبر داد و گفت: با فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تعاونی‌ها در کنار نشست‌ها و ارائه نهاده‌ها و پکیج‌های تخصصی شاهد تحول اساسی در بخش کشاورزی خواهیم بود.