به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزارت امورخارجه که برای دیدار دوجانبه به مسکو سفر کرده است در دیار با میخائیل باگدانف معاون وزیرخارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین در امورخاورمیانه پیرامون تحولات منطقه با تمرکز بر بحران سوریه گفتگو و رایزنی کرد.

در این دیدار با اشاره به طرح آتش بس در سوریه طرفین به راه حل سیاسی در این کشور و رد هرگونه راه حل نظامی تاکید کردند.

طرفین با اشاره به آنکه سرنوشت مردم سوریه و ساختار حکومتی این کشور توسط مردم و در فضای آرام و بدور از دخالت بیگانگان تعیین می شود بر ضرورت کمک رسانی به همه مردم غیرنظامی در مناطق مختلف از جمله حلب، فوعه و کفریا تاکید کردند.

طرفین همچنین در مورد سایر موضوعات منطقه ای از جمله یمن، عراق، بحرین و لیبی بحث و گفتگو به عمل آوردند.