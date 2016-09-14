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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۳

در دیدار جابری انصاری با همتای روسی؛

ایران و روسیه بر ضرورت کمک‌رسانی به مردم فوعه و کفریا تاکید کردند

ایران و روسیه بر ضرورت کمک‌رسانی به مردم فوعه و کفریا تاکید کردند

معاون عربی آفریقایی وزارت امورخارجه در دیدار با نماینده ویژه پوتین در خاورمیانه بر ضرورت کمک رسانی به همه مردم غیرنظامی در مناطق مختلف از جمله حلب، فوعه و کفریا تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزارت امورخارجه که برای دیدار دوجانبه به مسکو سفر کرده است در دیار با میخائیل باگدانف معاون وزیرخارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین در امورخاورمیانه پیرامون تحولات منطقه با تمرکز بر بحران سوریه گفتگو و رایزنی کرد.

در این دیدار با اشاره به طرح آتش بس در سوریه  طرفین به راه حل سیاسی در این کشور و رد هرگونه راه حل نظامی تاکید کردند.

طرفین با اشاره به آنکه سرنوشت مردم سوریه و ساختار حکومتی این کشور توسط مردم و در فضای آرام و بدور از دخالت بیگانگان تعیین می شود بر ضرورت کمک رسانی به همه مردم غیرنظامی در مناطق مختلف از جمله حلب، فوعه و کفریا تاکید کردند.

طرفین همچنین در مورد سایر موضوعات منطقه ای از جمله یمن، عراق، بحرین و لیبی بحث و گفتگو به عمل آوردند.

کد مطلب 3769548

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    نظرات

    • اسدالله مرادی ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
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      پاسخ
      مردم خودمان که واجب تر از فوعه و کفریا هستند.

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