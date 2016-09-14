جای خالی مسائل علمی در توسعه باغات کشور/کمبود تعداد متخصصان هرس

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان روئینتن ظهر چهارشنبه در نخستین سمپوزیوم میوههای ریز در دانشگاه بوعلی با اشاره به تنوع اقلیمی، گونهای و ژنتیکی، سابقه تولید و مرغوبیت محصولات کشاورزی و ارزآوری در این بخش، گفت: ایران از کشورهای برتر دنیا در بخش تولید محصولات کشاورزی است.
وی با بیان اینکه ظرفیت باغبانی در کشور بیشتر از وضعیت حال حاضر است، افزود: پایین بودن بهرهوری، ناتوانی در مدیریت آب، آفات و تغذیه، نابسامانی بازار و زیرساختهای کافی حمل و نقل و نگهداری محصول از جمله موانع و چالشهای موجود در مسیر توسعه باغبانی است.
روئینتن مصرف آب را از چالشهای کشور عنوان کرد و یادآور شد: برخی باغداران با یک لیتر آب ۲۰ کیلوگرم میوه تولید میکنند اما میانگین تولید در کشور به ازای هر متر مکعب آب معادل نیم کیلوگرم است.
مدیرکل دفتر میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی به نابسامانیها در بازار اشاره کرد و ادامه داد: متوسط قیمت هر کیلوگرم محصول در انواع محصولات ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۷۵۰ تومان است اما میانگین بهای پرداختی مصرف کننده ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی مسئله بیمه و ضایعات پیش روی باغبانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: جای مسائل علمی در باغات کشور از هرس تا آبیاری، پیوند، تغذیه، مصرف و انبار خالی است.
روئینتن با تأکید بر اینکه اگر در باغبانی فقط به هرس توجه کنیم تولید دو برابر میشود، گفت: تعداد متخصص هرس در کشور بسیار کم است.
مدیرکل دفتر میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اصلاح و احیای باغات موجود، توسعه گلخانهها و توسعه باغات در اراضی شیبدار را اهداف سهگانه در افزایش تولید محصولات باغی عنوان کرد و تولیدات باغات کشور را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن دانست و افزود: جای بسیاری از میوههای ریز در کشور به ویژه تمشک خالی است.
وی با بیان اینکه بر روی تولید توتفرنگی و توتابریشم کار میشود، تاکید کرد: یکی از اهداف معاونت باغبانی تولید میوههایی با ارزش اقتصادی بالا است.
روئینتن سرانه تولید میوه در کشور را ۲۲۰ کیلوگرم دانست و عنوان کرد: وجود ۱.۵ میلیون بهرهبردار در بخش باغبانی از مزایا و پتانسیلهای این بخش است.
مدیرکل دفتر میوههای سردسیر و خشک سازمان جهادکشاورزی با بیان اینکه به دنبال ایجاد و توسعه باغات نیستیم، افزود: در برخی نقاط کشور به علت برخی مسائل سطوح باغات کم میشود اما مناطقی در کشور وجود دارد که اگر از دانش بومی و تکنولوژی استفاده شود افزایش بهرهوری را به دنبال خواهد داشت.
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