سهم ۱۵درصدی شفت از تصادفات حوزه فومنات /ضرورت رفع نقاط حادثه خیز

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، مریم اصغری : عصر سه شنبه جلسه شورای ترافیک شفت در سالن میرزای شفتی فرمانداری این شهرستان با حضور برخی از مسئولان استانی و شهرستان برگزار شد.

در این جلسه به موضوعات مختلفی از جمله پایان فصل تعطیلات تابستانی و پیک آخر مسافرت ها و همچنین بازگشایی مدارس اشاره و از همه مسئولان مربوطه خواسته شد تا در این زمینه آمادگی کامل داشته و خدمات مورد نیاز را ارائه دهند.

همچنین در این جلسه ضمن تأکید بر شناسایی و رفع نقاط حادثه خیر توسط اداره راه و شهرسازی و شهرداری های شهر احمد سرگوراب و شفت، نصب علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی، نصب و برداشتن برخی از سرعت کاه ها و همچنین راه اندازی دوربین های سطح شهر مورد توجه قرار گرفت.

۱۵ درصد تصادفات حوزه فومنات مربوط به شفت است

در این جلسه نماینده پلیس راه گیلان با بیان اینکه شهرستان شفت جزء پنج شهرستان حوزه فومنات است، اظهار کرد: متاسفانه بیش از ۱۵ درصد از تصادفات این حوزه مربوط به شهرستان شفت است.

سرگرد نعمت علیزاده با اشاره به اینکه دوره های آموزشی در کاهش میزان تصادفات بسیار تأثیرگذار است، افزود: ۵۰ درصد تصادفات شهرستان شفت در خصوص برخورد وسیله با وسیله نقلیه ثبت شده است.

وی میزان آمار تصادفات وسیله نقلیه با موتور در شفت را ۱۶ درصد عنوان کرد و گفت: ۱۰ درصد از تصادفات این حوزه نیز مربوط به عابران پیاده و ۱۵ درصد نیز واژگونی و سایر موارد است.

نماینده پلیس راه گیلان با بیان اینکه روزهای پایانی هفته بیشتر وقوع حادثه تصادف در شفت به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: اکثر این حوادث در پیک زمانی بین ۱۲ ظهر تا ۱۸ عصر رخ می دهد.

ضرورت رفع هرچه سریعتر نقاط حادثه خیز شهرستان شفت

وی به چهار علت تصادفات در شهرستان شفت اشاره و تصریح کرد: رعایت نکردن حق تقدم، نبود توانایی لازم برای کنترل وسیله نقیله، توجه نکردن به جلو و تجاوز و انحراف به چپ چهار علت اصلی وقوع تصادفات در حوزه شهرستان شفت است که باید مورد توجه مسئولان مربوطه برای کاهش تصادفات قرار گیرد.

علیزاده با اشاره به شناسایی و اعلام نقاط حادثه خیز و خطرناک در شفت به اداره راه و شهرسازی شهرستان، یادآورشد: مسئولان باید برای رفع و اصلاح این نقاط نهایت تلاش و سرعت عمل را بکار ببندند.

وی ادامه داد: یکی از محورهایی که هرساله و در تمام فصول شاهد حضور مسافر و متاسفانه حوادث جاده ای بوده ایم محور امامزاده ابراهیم و اسحاق است که به دلیل نبود ایمنی کافی و همچنین علائم، تابلو و خط کشی جاده باید مورد توجه قرار گرفته و برای ایمنی مسافران و تردد آنها در این جاده اقدامات لازم صورت گیرد.

به گفته این مسئول در زمینه برگزاری دوره های آموزشی برای ایمن سازی مدارس و همچنین دهیاران و کشاورزان پلیس راه گیلان آمادگی کامل برای اجرای این طرح و حضور کارشناسان را دارد.

کاهش ۱۸ درصدی تصادفات درون شهری شفت

فرماندار شفت نیز در ادامه این جلسه به پایان فصل تابستان و مسافرت و همچنین به بازگشایی مدارس اشاره کرد و افزود: شهرستان شفت جزء شهرستان های گردشگر پذیر به ویژه در روزهای پایانی هفته شاهد حضور گسترده مسافران است.

محمدرضا محسنی گفت: در این روزها مسئولان دستگاه های مربوط اعم از هلال احمر، اورژانس، حمل و نقل و پایانه، پلیس راهور و... باید از آمادگی کامل برای ارائه خدمت به مسافران و همشهریان برخوردار شوند.

وی با اشاره به کاهش ۱۸ درصدی تصادفات درون شهری شهرستان شفت، افزود: متاسفانه هنوز در حوزه برون شهری شاهد بروز تصادفات هستیم که نیاز به تلاش بیشتر است.

فرماندار شفت نقش آموزش و فرهنگ سازی در خصوص کاهش تصادفات و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بسیار مهم و تأثیرگذار دانست و خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته فعالیت های خوبی در بخش اطلاع رسانی در شهرستان شفت انجام شده که نتیجه آن کاهش آمار تصادفات درون شهری است.

وی در ادامه به موضوع بازگشایی مدارس و استفاده از ظرفیت نهاد آموزش و پرورش در جهت فرهنگ صحیح رانندگی کردن اشاره کرد و افزود: آموزش و پرورش می تواند با همکاری نهاد مربوطه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان کند.

تردد ادوات کشاورزی مشکل اصلی پلیس راه در شفت

در ادامه این جلسه رئیس پلیس راه فومنات با بیان اینکه متاسفانه در بحث وقوع تصادفات در شهرستان شفت بیشتر خود افراد بومی مقصر حادثه هستند، افزود: از ۱۲۰وسیله نقلیه صحنه تصادفات ۵۶ وسیله مربوط به شفت است.

سروان سید افشین گراکویی خاطرنشان کرد: مسیر ملاسرا به شفت بیشترین آمار تصادفات شهرستان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به مجموع ۱۲۴ حادثه تصادف در شهرستان شفت که ۸۴ فقره در روز و ۴۰ فقره در شب رخ داده است، گفت: از این میزان ۱۰۴ فقره در محور های فرعی، ۱۴ فقره در محورهای اصلی و مابقی در محورهای روستا رخ داده است.

رئیس پلیس راه فومنات با اشاره به اینکه بیشترین وقوع تصادافات در روستاها رخ می دهد، افزود: علت اصلی این آمار نبود علائم هشدار دهنده و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مسیرهای روستایی است.

گراکویی در ادامه به فصل کشاورزی و تردد ادوات کشاورزی در شهرستان شفت اشاره و تصریح کرد: متاسفانه در این مدت شاهد وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت و سه فقره تصادف جرحی بوده ایم.

به گفته این مسئول آتش زدن کاه و کلش توسط کشاورزان در زمان برداشت محصول برنج نیز یکی دیگر از عوامل تصادفات محورهای روستایی بوده که به دلیل انتشار دود غلیظ ناشی از آتش زدن و محدود شدن دید راننده اتفاق می افتاد.

معرفی رانندگان سرویس مدارس به پلیس توسط آموزش وپرورش

رئیس پایانه های حمل و نقل غرب گیلان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اواخر شهریور و فصل های پاییز و زمستان بیشترین آمار وقوع تصادف گزارش می شود، اظهار کرد: بارندگی، تاریکی زودرس هوا و لغزندگی جاده و ورود احشام سرگردان از جمله عوامل وقوع تصادفات در این زمان است.

سید مرتضی عظیمی به بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که با فصل مدارس مشاهده می شود تردد سرویس دانش آموزی بیش از ظرفیت خودرو به دلیل کاهش هزینه رفت و آمد از سوی والدین است.

وی با تأکید برتوجه و دقت آموزش و پرورش در این زمینه، افزود: استفاده از ماشین های باعمر بالا و فرسوده یکی دیگر از عوامل وقوع حوادث بوده که باید مورد توجه مسئولان و والدین قرار گیرد.

رئیس پایانه های حمل و نقل غرب گیلان خاطرنشان کرد: یکی از وظایف آموزش و پرورش معرفی رانندگان سرویس های دانش آموزی به پلیس راه برای بررسی معاینه فنی، بیمه، صدور مجوز و همچنین تأیید صلاحیت فردی و اخلاقی رانندگان است.

اجرای طرح ایمن سازی مدارس و دوره های آموزشی برای موتور سواران

وی با بیان اینکه عابران پیاده و موتورسوران بیشترین تلفات تصادفات جاده ای را تشکیل می دهند، گفت: خوشبختانه در پنج ماهه گذشته شاهد کاهش تصادفات در این بخش در شهرستان شفت بوده ایم.

عظیمی ادامه داد: آموزش و برگزاری دوره های آموزشی یکی از راهکارهایی است که حمل و نقل برای کاهش تصادفات جاده ای به آن توجه داشته و در سال های اخیر دوره های مختلفی در این باره برگزار کرده است.

وی به انتخاب چندین مدرسه حاشیه جاده های اصلی و اجرای طرح ایمن سازی و آموزش دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید اشاره و تصریح کرد: این دوره های آموزشی از هفته دوم مهر ماه در سطح مدارس شهرستان شفت اجرایی می شود.