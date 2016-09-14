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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

مصارف حامل‌های انرژی دستگاههای اجرایی استان باید کاهش یابد

مصارف حامل‌های انرژی دستگاههای اجرایی استان باید کاهش یابد

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مصارف حامل‌های انرژی دستگاههای اجرایی باید کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان افزود: این امر باید در دستور کار نهادهای مختلف در استان قرار بگیرد.

وی بیان کرد: مدیریت مصرف حاملهای انرژی در دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای خدمات رسان یک ضرورت است.

خادمی تصریح کرد: در این راستا ارائه گزارش عملکرد به صورت مستمر الزامی است.

وی با بیان اینکه از محل صرفه جویی دولت در منابع و به ویژه کاهش هزینه های انرژی می توان مبالغی به دست آورد، گفت: هزینه صرفه جویی شده را می توان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری کرد.

استاندار با اشاره به ایجاد اشتغال در نهادهای مختلف در استان تاکید کرد: باید کمیته پایش اشتغال با هدف رصد و راستی آزمایی ایجاد مشاغل نهادهای مختلف تشکیل شود.

خادمی بر ضرورت تعیین هدف و شاخص گذاری میزان دستیابی بر هدف تأکید کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی با هدف و حرکت برمبنای شاخصهای تعیین شده دارد.
وی افزود: دستگاه های اجرایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی هدف گذاری کرده و بر مبنای شاخصهای تعریف شده نیز گزارش اهداف کمی و کیفی ارائه شود.

کد مطلب 3769567

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