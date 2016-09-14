امنیت پایدار در آذربایجان غربی برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، قربانعلی سعادت در همایش توسعه امنیت ضمن تقدیر از تلاشگران عرصه اقتدار و امنیت در کشور بویژه در شمالغرب کشور افزود: مردم و مرزنشینان آذربایجان غربی همواره در صف مقدم صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی هستند.

وی در ادامه از عشایر و مرزنشینان بعنوان ذخایر ارزشمند انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: مردم و مرزنشینان آذربایجان غربی و استانهای مرزی مثل کردستان و کرمانشاه، همواره در صف مقدم حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی و ارزش های نظام بوده اند و امروز نیز با وحدت و همدلی و در کنار یکدیگر برای توسعه، آبادانی و شکوفایی منطقه تلاش می کنند.

سعادت با بیان برخی از مسائل و مشکلات مناطق مرزی و مرزنشینان نیز اظهار داشت: امروز مرزنشینان ما در نقاط مرزی و روستاهای مرزی استان از عدم توسعه رنج می برند و با مشکل اشتغال و تامین معیشت روبرو هستند که انتظار می رود مسئولان ملی و دولت در این زمینه و برای ایجاد اشتغال برای مرزنشینان تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: امیدواریم در برنامه ششم توسعه نیز که در حال تهیه و ارائه به مجلس شورای اسلامی است، برای رفع عدم توازن و شکاف توسعه ای که میان استان های کمترتوسعه یافته با سایر استان ها وجود دارد، ملاحظات و اقدامات ویژه ای صورت بگیرد.

سعادت گفت: در رابطه با رفع عقب ماندگی هایی که در آذربایجان غربی وجود دارد، پیشنهاداتی را در سفر ریاست محترم جمهور به استان مطرح کردیم که پیرو سفر ایشان و در سفر دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه توافق شد که ردیف ویژه اعتباری برای رفع محرومیت ها و عقب ماندگی های استان در بودجه سنوات آتی لحاظ شود.

وی به پایین بودن شاخص های توسعه در استان نیز اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم که شاخص های توسعه شامل سواد، سلامت و درآمد سرانه در استان را که از متوسط و میانگین کشوری پایین تر است، ارتقا و بهبود ببخشیم که لازمه این امر توجه ویژه و در نظر گرفتن اعتبارات ویژه و همچنین هموار نمودن مسیر سرمایه گذاری در آذربایجان غربی است.

در ادامه این مراسم با حضور دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهندس سعادت استاندار آذربایجان غربی، سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار اوصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)، سردار خرم فرمانده سپاه شهدای استان و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان، از تعدادی از خانواده های معظم شهدا در استان های آذربایجان غربی و کردستان با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.