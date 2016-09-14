هیئت های ورزشی همدان استعدادیابی را اولویت برنامه ها قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم بعدازظهر چهارشنبه در جلسه تخصصی آمایش ورزش قهرمانی استان همدان به منظور استعداد یابی مستعدین ورزشی در المپیک ۲۰۱۸ که با حضور معاون، کارشناسان ورزش و جوانان و ۱۴ هیئت ورزشی برگزار شد، گفت: رهآورد هیئت های ورزشی استان همدان در چند هفته اخیر خوب بوده و ورزشکاران در عرصه های ورزش بین المللی و قهرمان کشوری صاحب عناوین قهرمانی شده اند.

وی به نایب قهرمانی بانوان قایقران در مسابقات آسیایی، کسب دو طلا و یک نقره توسط ورزشکاران بومی محلی در مسابقات جهانی، نایب قهرمانی بانوی جودو کار استان در مسابقات آسیایی و قهرمانی دو میدانی کارهای استان همدان در مسابقات کشوری را از جمله این موفقیت ها عنوان کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان از برگزاری اردوهای ملی در استان همدان خبر داد و گفت: اردو و کلاس کبدی با حضور مربی هندی و اردو دوچرخه سواری با حضور مربی اسلوانی در همدان برگزار شد که این اردوها می تواند دستاوردهای بسیار خوبی برای استان به ارمغان آورد.

منعم با بیان اینکه جلسه امروز در راستای هدف گذاری برای المپیک ۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۰ توکیو برگزار شده است، گفت: امیدواریم در المپیک آتی ورزشکاران بیشتری از همدان شرکت داشته باشند.

منعم با بیان اینکه هیئت های شناسایی شده با توجه به سابقه فعالیتشان در بازیهای ملی و فراملی انتخاب شده اند، گفت: حدود ۱۴ رشته المپیکی و ۴ رشته مستعد پاراالمپیکی در همدان شناسایی شده که باید نخبه های ورزشی خود را شناسایی و تعداد بیشتری ورزشکار برای المپیک ۲۰۲۰ داشته باشیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: در حال حاضر هیئت های ورزشی با موجودی و منابعی که در اختیار دارند باید برنامه ریزی کرده و نقاط ضعف و قدرت را مورد ارزیابی قرار دهند و استعداد یابی و نخبه پروری را در این راستاداشته باشند.

منعم با اشاره به اینکه نخبه پروری ورزشی حائز اهمیت است، اظهار داشت: شرکت در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور بسیار مهم است و باید از ورزشکاران در زمان اعزام به مسابقات تست های قابلیت جسمانی گرفته و نقاط قوت و ضعف مشخص شود.

وی از وجود پایگاه قهرمانی در همدان خبر داد و با بیان اینکه به راحتی میتوان این کار را انجام داد، گفت: هر هیئت با برنامه ریزی دقیق میتواند استعدادیابی را انجام دهد و اداره کل نیز از ورزشکاران مستعد حمایت خواهد کرد.