گسترش فضای کتابخانه ای خوزستان نیازمند مساعدت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله سپهر ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با یوسفی نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی ضمن خوشامدگویی و تبریک به مناسبت اعیاد قربان و غدیر اظهار کرد: اینکه نمایندگان مردم احساس وظیفه و پیگیری نسبت به مسائل و مشکلات مردم استان نشان می دهند بسیار قابل تشکر است.

وی افزود: افزایش سرانه مطالعه و همچنین گسترش فضای کتابخانه ای مسئولیتی است که با همکاری و همیاری تمامی مردم و عزم جدی مسئولین را می طلبد که امیدواریم با مساعدتهای نمایندگان بتوانیم گام مهم و موثری در این زمینه برداریم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان ادامه داد: در سال گذشته همایش ملی شعر کتاب و همچنین همایش ملی کتابخانه های عمومی، عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب و همچنین بیش از ۲۰۰ نشست کتابخوان با موضوعات تخصصی و عمومی در استان برگزار کرده ایم.

حجت الاسلام سپهر گفت: ما در حد توان خود در ساال گذشته برنامه های خوب و متنوعی در حوزه کتاب و کتابخوانی برگزار کرده ایم ولی این پاسخگوی نیاز مخاطبین نیست.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با کمک نمایندگان و پیگیری سهم نیم درصد درآمد شهرداریها بتوانیم برنامه های خوبی را در سال جاری داشته باشیم.