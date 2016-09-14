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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۱۴

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان:

گسترش فضای کتابخانه ای خوزستان نیازمند مساعدت مسئولان است

گسترش فضای کتابخانه ای خوزستان نیازمند مساعدت مسئولان است

اهواز ـ مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان گفت: افزایش سرانه مطالعه و همچنین گسترش فضای کتابخانه ای مسئولیتی است که با همکاری و همیاری تمامی مردم و عزم جدی مسئولین را می طلبد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله سپهر ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با یوسفی نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی ضمن خوشامدگویی و تبریک به مناسبت اعیاد قربان و غدیر اظهار کرد: اینکه نمایندگان مردم احساس وظیفه و پیگیری نسبت به مسائل و مشکلات مردم استان نشان می دهند بسیار قابل تشکر است.

وی افزود: افزایش سرانه مطالعه و همچنین گسترش فضای کتابخانه ای مسئولیتی است که با همکاری و همیاری تمامی مردم و عزم جدی مسئولین را می طلبد که امیدواریم با مساعدتهای نمایندگان بتوانیم گام مهم و موثری در این زمینه برداریم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان ادامه داد: در سال گذشته همایش ملی شعر کتاب و همچنین همایش ملی کتابخانه های عمومی، عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب و همچنین بیش از ۲۰۰ نشست کتابخوان با موضوعات تخصصی و عمومی در استان برگزار کرده ایم.

حجت الاسلام سپهر گفت: ما در حد توان خود در ساال گذشته برنامه های خوب و متنوعی در حوزه کتاب و کتابخوانی برگزار کرده ایم ولی این پاسخگوی نیاز مخاطبین نیست.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با کمک نمایندگان و پیگیری سهم نیم درصد درآمد شهرداریها بتوانیم برنامه های خوبی را در سال جاری داشته باشیم.

کد مطلب 3769584

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