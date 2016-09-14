به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدمسعود جزایری در مراسم ترحیم همسر فرمانده کل ارتش که عصر امروز در مسجد امام خمینی (ره) ستاد ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در خصوص آتش‌بس در سوریه اظهار داشت: در این که در آتش‌بس‌ها نمی‌شود به طرفین مقابل اعتماد داشت، تردیدی نیست.

وی افزود: در عین حال باید تلاش کرد تا هر چه بیشتر از جنگ و خونریزی جلوگیری شود. امیدواریم که این آتش‌بس که با مقدماتی به انجام رسیده منشاء اثرات خیر برای دولت و مردم سوریه باشد.

معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: تاکید می‌کنیم که به طرف آمریکایی و تروریست ها نمی‌شود، اعتماد کرد.

سردار جزایری در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه برای پیشرفت نیازی به توان دفاعی نداریم، تصریح کرد: تجربه دفاع مقدس با اتفاقاتی که در ۳۷ سال گذشته افتاد که کشور ما دشمنان شروری دارد که لازمه مقابله با آنها قدرتمند بودن است.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از ابعاد قدرت در هر کشور و نظامی، قدرت و اقتدار دفاعی و تسلیحاتی است گفت: افزود: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران از این عامل به خوبی استفاده کرده و بهره‌برداری لازم را به عمل آورده است.

سردارجزایری گفت: همانطور که در گذشته روند موفقی را آغاز کردیم، در آینده هم روند توفیقات ما در این زمینه قطعا بیشتر خواهد شد؛ توسعه و پیشرفت در سایر عرصه ها نیز باید باقی باشد.

معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: در عرضه نظامی و دفاعی هم این اتفاق در اوج خود باید رخ دهد.