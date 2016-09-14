به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهر نیمور محلات اظهار داشت: تاکنون هشت هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط کشور در چند ماه گذشته توانسته اند تسهیلات دریافت کنند که بخشی از طریق سامانه وزارت صنعت و بخشی از طریق بانک ها این تسهیلات را دریافت کرده اند.

وی افزود: واحدهای صنعتی کشور باید به دانش روز و تکنولوژی مجهز شوند و گرنه محکوم به رکود و شکست هستند و نمی توانند از همان امکانات و تجهیزات ۴۰سال قبل بهره بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات پزشکی جدید در کشور تولید و حتی به خارج از کشور صادر می شود و ظرفیت ها در این حوزه باید افزایش یابد.

نعمت زاده تصریح کرد: رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی، منابع مالی و همت و تلاش می خواهد و در این مسیر باید همگی همراه و متحد باشیم.

وی با اشاره به طرح های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس دهم در حوزه صنعت و معدن، خاطرنشان ساخت: تاکنون ۱۵طرح در مجلس دهم ارائه شده اما من تاکید دارم که باید از ارائه طرح خودداری شده و اجازه داده شود تا دولت لوایح را ارائه کند و این لوایح در مجلس بررسی و تصویب شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون کنونی تجارت کشور مربوط به سال ۱۳۱۱ است و تاکنون تغییری نداشته و ایجاد تغییر یکباره در این طرح، ناهماهنگی و مشکل ایجاد می کند و برای تغییر و تحول آن باید زمینه و بستر فراهم شود.

نعمت زاده افزود: در حال حاضر مقررات دست و پاگیر بسیاری در حوزه صنعت و معدن و تجارت داریم و باید سعی کنیم این مقررات را کم کنیم، نه اینکه بر این مقررات دست و پاگیر بیفزاییم ما نیازی به اینهمه قانون در هر حوزه ای نداریم.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید همت و مساعدت کنند تا به ثبات برسیم چرا که این مسائل باعث کندی کارها و ایجاد ناهماهنگی می شود؛ درست است که نمایندگان هر قانونی را می توانند تغییر دهند اما این کار نباید مدام انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات سنگ خام از کشور تصریح کرد: سنگ خام نباید از کشور خارج شود و این نظر مقام معظم رهبری است و این سنگ باید به یک محصول نهایی تبدیل و صادر شود.

نعمت زاده بیان کرد: باید واحدهای تولید سنگ با معماران همراه بوده و تعامل داشته باشند و نیازهای معماری کشور و بازارهای هدف را بشناسند و عدم ارتباط این دو حوزه باعث بروز مشکل است.

وی افزود: همچنین باید نمایشگاه های صنعتی و معدنی در سطح کشور تخصصی شوند و تمرکز این نمایشگاه های بین المللی از پایتخت خارج شود تا بتوانیم ظرفیت های مناطق مختلف کشور را به بازارهای جهانی بشناسانیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بنا دارد شرکت های تولیدی و صنعتی کوچک را در قالب خوشه و کنسرسیوم با هم نزدیک کند و چون واحدهای کوچک توانایی رقابت در صادرات ندارند، باید ایجاد کنسرسیوم ها و خوشه های صنعتی در دستور کار قرار گیرد.

نعمت زاده خاطرنشان ساخت: در مورد وارد کردن تجهیزات و ماشین آلات باید به سراغ شیوه هایی برویم که ضایعات سنگ به کمترین میزان کاهش یافته و این ثروت خدادادی کشور به هدر نرود و در واقع باید بهره وری را در این حوزه افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم صادرات سنگ کوپ(خام) کاهش یابد و کیفیت محصول سنگ را طوری افزایش دهیم که در زمینه صادرات صنعت سنگ حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های صنعت سنگ در شهرستان محلات گفت: وجود یک شهرک تخصصی در کنار معادن سنگ و بازار بورس می تواند یک بازار دائمی بین المللی سنگ در منطقه ایجاد کند و در این زمینه آمادگی داریم فعالان بازارهای هدف را شناسایی کرده و ظرفیت های سنگ شهرستان محلات را به آنها بشناسانیم.