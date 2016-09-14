۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۲۹

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛

ایجاد بازار بین‌المللی سنگ در محلات/صادرات سنگ خام کاهش یابد

محلات- وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: شهرستان محلات ظرفیت آن را دارد که یک بازار دائمی و بین المللی سنگ در این منطقه ایجاد شود و آمادگی داریم فعالان بازارهای هدف خارجی را به این منطقه بیاوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهر نیمور محلات اظهار داشت: تاکنون هشت هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط کشور در چند ماه گذشته توانسته اند تسهیلات دریافت کنند که بخشی از طریق سامانه وزارت صنعت و بخشی از طریق بانک ها این تسهیلات را دریافت کرده اند.

وی افزود: واحدهای صنعتی کشور باید به دانش روز و تکنولوژی مجهز شوند و گرنه محکوم به رکود و شکست هستند و نمی توانند از همان امکانات و تجهیزات ۴۰سال قبل بهره بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات پزشکی جدید در کشور تولید و حتی به خارج از کشور صادر می شود و ظرفیت ها در این حوزه باید افزایش یابد.

نعمت زاده تصریح کرد: رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی، منابع مالی و همت و تلاش می خواهد و در این مسیر باید همگی همراه و متحد باشیم.

وی با اشاره به طرح های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس دهم در حوزه صنعت و معدن، خاطرنشان ساخت: تاکنون ۱۵طرح در مجلس دهم ارائه شده اما من تاکید دارم که باید از ارائه طرح خودداری شده و اجازه داده شود تا دولت لوایح را ارائه کند و این لوایح در مجلس بررسی و تصویب شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون کنونی تجارت کشور مربوط به سال ۱۳۱۱ است و تاکنون تغییری نداشته و ایجاد تغییر یکباره در این طرح، ناهماهنگی و مشکل ایجاد می کند و برای تغییر و تحول آن باید زمینه و بستر فراهم شود.

نعمت زاده افزود: در حال حاضر مقررات دست و پاگیر بسیاری در حوزه صنعت و معدن و تجارت داریم و باید سعی کنیم این مقررات را کم کنیم، نه اینکه بر این مقررات دست و پاگیر بیفزاییم ما نیازی به اینهمه قانون در هر حوزه ای نداریم.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید همت و مساعدت کنند تا به ثبات برسیم چرا که این مسائل باعث کندی کارها و ایجاد ناهماهنگی می شود؛ درست است که نمایندگان هر قانونی را می توانند تغییر دهند اما این کار نباید مدام انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات سنگ خام از کشور تصریح کرد: سنگ خام نباید از کشور خارج شود و این نظر مقام معظم رهبری است و این سنگ باید به یک محصول نهایی تبدیل و صادر شود.

نعمت زاده بیان کرد: باید واحدهای تولید سنگ با معماران همراه بوده و تعامل داشته باشند و نیازهای معماری کشور و بازارهای هدف را بشناسند و عدم ارتباط این دو حوزه باعث بروز مشکل است.

وی افزود: همچنین باید نمایشگاه های صنعتی و معدنی در سطح کشور تخصصی شوند و تمرکز این نمایشگاه های بین المللی از پایتخت خارج شود تا بتوانیم ظرفیت های مناطق مختلف کشور را به بازارهای جهانی بشناسانیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بنا دارد شرکت های تولیدی و صنعتی کوچک را در قالب خوشه و کنسرسیوم با هم نزدیک کند و چون واحدهای کوچک توانایی رقابت در صادرات ندارند، باید ایجاد کنسرسیوم ها و خوشه های صنعتی در دستور کار قرار گیرد.

نعمت زاده خاطرنشان ساخت: در مورد وارد کردن تجهیزات و ماشین آلات باید به سراغ شیوه هایی برویم که ضایعات سنگ به کمترین میزان کاهش یافته و این ثروت خدادادی کشور به هدر نرود و در واقع باید بهره وری را در این حوزه افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم صادرات سنگ کوپ(خام) کاهش یابد و کیفیت محصول سنگ را طوری افزایش دهیم که در زمینه صادرات صنعت سنگ حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های صنعت سنگ در شهرستان محلات گفت: وجود یک شهرک تخصصی در کنار معادن سنگ و بازار بورس می تواند یک بازار دائمی بین المللی سنگ در منطقه ایجاد کند و در این زمینه آمادگی داریم فعالان بازارهای هدف را شناسایی کرده و ظرفیت های سنگ شهرستان محلات را به آنها بشناسانیم.

