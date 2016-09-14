به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر، محسن شریفی شایگان از پایان یافتن مطالعات ایجاد شهرک‌های کشاورزی استان بوشهر خبرداد و تصریح کرد: مطالعات آمایش، امکان سنجی، استعدادیابی و مکان‌یابی ایجاد شهرک‌های کشاورزی در استان بوشهر با اعتباری به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال به پایان رسید.

شریفی شایگان با بیان اینکه ۷۰ نقطه برای ایجاد شهرک کشاورزی مکان‌یابی‌شده خاطرنشان کرد: در اولویت نخست ۳ پروژه در مناطق تنگ ارم در سطح۱۲۰ هکتار و بویری در سطح ۱۲۰ هکتار واقع در شهرستان دشتستان و تنوب در سطح ۱۲۳ هکتار واقع در شهرستان دیلم، مجموعا به مساحت ۳۲۳ هکتار با پیش بینی ۲۲۰ هکتار گلخانه و با جانمایی واحدهای نگهداری و ذخیره سازی، بسته بندی و سالن‌های کنترل کیفیت به عنوان پروژه‌های بارز استان بوشهر مصوب شد.

وی با بیان اینکه اعتبارات لازم برای زیرساخت تامین شده گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار میلیون ریال اعتبار برای اجرای زیرساخت ۳۵ هکتار از مجتمع گلخانه‌ای تنگ ارم پیش بینی شده است.