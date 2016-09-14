به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی شهرداری بندر بوشهر، رئیس ستاد طرح ممیزی املاک شهرداری بوشهر اظهار کرد: طبق قانون نوسازی ممیزی املاک هر پنج سال یک بار باید توسط شهرداری ها انجام گیرد تا شهرداری به عنوان متولی امور شهری از املاک و مستغلات در شهر مطلع گردد.

ایمان چارکی با اشاره به اینکه مدیریت شهری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مسایل شهری نیازمند اطلاعات دقیق و به روز از شهر است بیان داشت: همیاری ساکنین و شهروندان محترم در اجرای طرح ممیزی املاک بسیار ضروری می باشد.

معاون توسعه منابع انسانی شهردار بوشهر با اشاره به اینکه اجرای این طرح، باعث خدمت رسانی هر چه بهینه تر و علمی تر برای همه شهروندان می‌شود افزود: ممیزین املاک شهرداری بوشهر با ارائه کارت شناسایی عکسدار ممهور به مهر شهرداری و شرکت مهندسین مشاور فرازمین، به منازل مسکونی، واحدهای تجاری یا صنفی مراجعه کرده و در حضور مالکین، ملک را ممیزی می‌کنند.

چارکی افزود: در صورتی که محل مورد ممیزی واحد تجاری یا صنفی است، رویت مدارک جواز کسب، اجاره نامه استیجاری، سند سرقفلی، مجوز تجاری اخذ شده از شهرداری ضروری است.

معاون منابع انسانی شهرداری با بیان این مطلب که در صورت عدم همکاری با ممیزین، ملک شهروندان طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری مورد ممیزی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: در صورت عدم همکاری از طریق مراجع قانونی ملک ممیزی خواهد شد.

چارکی در پایان افزود: شهروندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۳۲۹۲۰۳ تماس حاصل کنند.