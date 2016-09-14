پاسگاه محیط بانی پارک ملی در شرق مازندران افتتاح شد

سید خالق سجادی فرماندار بهشهر در حاشیه مراسم افتتاح پاسگاه محیطبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح این پاسگاه محیط بانی پارک ملی در شرق مازندران و در مرز بین شهرستان بهشهر و نکا گفت: برای افتتاح این پاسگاه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
وی اظهار داشت: این پارک با وسعت ۲۶ هزار هکتار در جنوب شهرستان نکا و بهشهر و بصورت جنگلهای طبیعی بکر است که رویشگاه گونههای مــــنحصر به فرد گیاهی علفی و بوته ای و درختچه ای و زیستگاه گونههای شاخص جانوری چون مرال و شوکا و پلنگ که با توجه به صـیانت و حفظ از جنگلهای شمال و حفظ گونههای گیاهی و جانوری بعنوان پارک ملی تعیین شده است.
فرماندار بهشهر ادامه داد: افتتاح این پاسگاه محیط بانی در افزایش حراست از این منطقه بکر و طبیعی و جلوگیری از ورود شکارچیان غیرمجاز بسیار اثرگذار است که با توجه به اینکه منطقه حفاظت شده هزار جریب در جوار این پارک قرار دارد لذا حفظ و حراست از مناطق با بهره برداری این پاسگاه افزایش مییابد.
سجادی گفت: گونههای اصلی جانوری این منطقه شامل پلنگ، خرس قهوه ای، گراز، شغال، روباه معمولی، تشی، سمور جنگلی، دار کوب، عقاب جنگلی، کبک و دارای پوشش جنگلی تنک؛ مرتعی، کوهستانی و صخره ای است.
پارک ملی پابند به عنوان مرز بین شهرستانهای نکا و بهشهر شناخته شده اما بخشی از آن در محدوده نکا قرار دارد و روستای پابند در بالای پارک ملی در محدوده بهشهر قرار دارد و پاسگاه محیط بانی در این منطقه احداث شده است.
نظر شما