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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۲۳

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی:

تولید فیلم‌های فاخر در برنامه ششم توسعه مورد توجه است

تولید فیلم‌های فاخر در برنامه ششم توسعه مورد توجه است

اصفهان - نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در برنامه ششم توسعه تولید فیلم‌های فاخر مورد توجه است و حوزه هنری نیز باید در ساخت و تولید این فیلم‌ها همچون همیشه نقش مهمی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس حوزه هنری اصفهان با بیان اینکه موضوع هنر و هنرمندان به عنوان یکی از بزرگترین ظرفیت‌های کشور در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد توجه جدی است، اظهار داشت: بر این اساس ظرفیت‌هایی مانند تولید فیلم‌، تئاتر و موسیقی مدنظر بوده و بودجه‌های خوبی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تخصیص این بودجه‌ها بستگی به منابع اقتصادی دولت خواهد داشت، افزود: در برنامه ششم توسعه تولید فیلم‌های فاخر مورد توجه است چراکه این حوزه از ابزارهای مهم جنگ نرم به شمار می‌رود و بر این اساس حوزه هنری نیز باید در ساخت و تولید این فیلم‌ها همچون همیشه نقش مهمی داشته باشد.

حجت‌الاسلام سالک با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به بحث اقتصاد هنر توجه جدی شده است، بیان داشت: در حوزه هنر در سطح استان نیازمند آسیب‌شناسی جدی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف اصفهان هستیم تا بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های جدی برای ارتقای این حوزه انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم اصفهان در  زمینه میراث فرهنگی و هنر ابراز داشت: این دو ظرفیت مهم می‌تواند در ارتقای جایگاه اصفهان در کشور و حتی در سطح دنیا مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ نرم دشمنان با ابزارهای به روز به منظور تضعیف بنیان خانواده‌های ایرانی از جمله از طریق ماهواره گفت: حوزه هنری ۱۶ سیاست ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب برای تقویت بنیان خانواده بود را در دستور کار خود قرار دهد.

کد مطلب 3769637

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