غوغا در آشیانه کبوترها/ آیا دموکراتها از کلینتون عبور خواهند کرد؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-حنیف غفاری: این روزها اخبار جنجالی مربوط به وضعیت سلامت هیلاری کلینتون در رسانه ها و فضای مجازی ایالات متحده آمریکا دست به دست می شود.

برخی منابع خبری مدعی هستند کلینتون به دلیل ابتلا به بیماری های صعب العلاج، عملا توان ادامه رقابتهای انتخاباتی و درنتیجه فتح کاخ سفید در انتخابات ماه نوامبر امسال را نخواهد داشت.

برخی منابع خبری نیز مدعی هستند آنچه در سخنرانی هیلاری کلینتون در سالروز واقعه ۱۱ سپتامبر رخ داده است، اتفاقی طبیعی بوده که ممکن است برای هر فردی؛ فارغ از هر سن و سالی رخ دهد.

در هر حال نزاع طرفداران و مخالفان هیلاری کلینتون در فضای مجازی طی روزهای اخیر به نقطه اوج خود رسیده است. با این حال اکثر شهروندان آمریکایی در انتظار مشخص شدن تکلیف هیلاری کلینتون و حضور یا عدم حضور وی در کمپین انتخاباتی حزب دموکرات هستند.

از سوی دیگر، انتشار تصویری از هیلاری کلینتون در فضای مجازی، آن هم در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وی را در آغوش گرفته است، تردیدها در خصوص صلاحیت وی برای حضور در مسند ریاست جمهوری آمریکا را افزایش داده است.

مطابق فرهنگ سیاسی رایج در ایالات متحده، شهروندان آمریکایی به دنبال رئیس جمهوری هستند که دارای سلامت و قدرت جسمی ظاهری باشد و البته به جای آنکه به کسی تکیه کند، خود به عنوان یک تکیه گاه برای دیگر سیاستمداران باشد!

اگر نیم نگاهی به روسای جمهور آمریکا طی دهه های اخیر بیاندازیم، این قاعده بیشتر خود را نشان می دهد. افرادی مانند کارتر، ریگان، بوش پدر، بیل کلینتون، بوش پسر و .... جملگی به لحاظ ظاهری دارای چنین خصلتی بوده اند. بنابراین تاکتیک مظلوم نمایی هیلاری کلینتون که این روزها در فضای مجازی و از سوی طرفداران وی دنبال می شود، عملا تاکتیکی شکست خورده است.

فارغ از آنچه در فضای مجازی و رسانه های آمریکایی می گذرد، کاهش محبوبیت هیلاری کلینتون در نظرسنجی ها به شدت سران حزب دموکرات را نگران ساخته است. کاهش محبوبیت هیلاری کلینتون در نظرسنجی ها به شدت سران حزب دموکرات را نگران ساخته است

منابع خبری افشا کرده اند که برخی سران حزب دموکرات از اکنون در صدد جایگزینی هیلاری کلینتون با فردی دیگر هستند.

بر این اساس مذاکرات سران حزب دموکرات با هیلاری کلینتون برای انصراف از رقابتهای انتخاباتی آغاز شده است. آنها معتقدند که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه به راحتی می تواند در مناظره های انتخاباتی با تکیه بر موضوع سلامت جسمی هیلاری کلینتون، وی را در مقابل افکار عمومی آمریکا به چالش بکشد.

از جو بایدن و برنی سندرز به عنوان گزینه های احتمالی جانشینی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا یاد می شود.

در این میان، سران حزب جمهوریخواه نیز با نگرانی مزمنی تحولات جاری در حزب دموکرات را رصد می کنند. حضور احتمالی سندرز به جای هیلاری کلینتون، وضعیت دونالد ترامپ را در رقابتهای انتخاباتی ماه نوامبر امسال به شدت به خظر خواهد انداخت.

نباید فراموش کرد که بسیاری از طرفداران برنی سندرز، وی را نماد ایجاد تغییر واقعی در آمریکا می دانند. از سوی دیگر، پس از افشای ایمیلهای هیلاری کلینتون و سران حزب دموکرات مبنی بر حمایت های پشت پرده آنها از وزیر امور خارجه سابق آمریکا در جریان رقابتهای انتخاباتی درون حزبی، شاهد خشم اکثر هواداران سندرز از کلینتون بودیم.

این موضوع خود را در کمپین انتخاباتی دموکراتها نیز نشان داد. از این رو در صورتی که سندرز به عنوان نامزد جایگزین هیلاری کلینتون انتخاب شود، قدرت جذب آرای زیادی را به سود خود خواهد داشت. بنابراین، جمهوریخواهان وضعیت به وجود آمده در خصوص هیلاری کلینتون را به صورت همزمان برای خود فرصت و تهدید می دانند.

در صورتی که هیلاری کلینتون در رقابتهای انتخاباتی باقی بماند، دونالد ترامپ مسیر سختی برای شکست وی پیش رو نخواهد داشت. با این حال جانشینی هیلاری کلینتون با سندرز یا حتی جو بایدن، تا حد زیادی جمهوریخواهان را به دردسر خواهد انداخت.

تا زمان حضور برنی سندرز در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فاصله او با ترامپ در نظرسنجی های انتخاباتی حدود ۱۵ درصد بود. فاصله ای که جبران آن برای ترامپ سخت و دشوار به نظر می رسد. بر همگان مسجل بود که دونالد ترامپ آرزو داشت هیلاری کلینتون در نبرد با سندرز برنده شده و به دور نهایی انتخابات راه پیدا کند.

هم اکنون دموکراتهایی که معتقد بودند یک زن می تواند رئیس جمهور بعدی آمریکا باشد، با دردسر بزرگی مواجه شده اند. غوغای به وجود آمده در آشیانه کبوترها، که فعلا در حد زمزمه هایی مبهم است، در آینده ای نزدیک شدیدتر خواهد شد.

اگر دموکراتها بخواهند برای انتخابات ماه نوامبر تصمیمی سرنوشت ساز اتخاذ کنند، زمان زیادی برای این کار ندارند. آیا هیلاری کلینتون تحت فشار برخی اعضای ارشد حزب دموکرات نسبت به کناره گیری از رقابتهای انتخاباتی رضایت خواهد داد؟ در این صورت چه کسی جایگزین وی خواهد شد؟ واکنش حزب جمهوریخواه نسبت به چنین تحولی چه خواهد بود ؟ این موارد سوالاتی هستند که پاسخ آنها در آینده ای نزدیک مشخص خواهد شد.